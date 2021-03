Credincioşii vor putea să meargă la slujbele oficiate de biserici în noaptea de Înviere

Premierul Florin Cîţu a anunţat, săptămâna aceasta, după ce a discutat cu reprezentanţii cultelor religioase, modul în care vor fi oficiate slujbele de Înviere în acest an. Una dintre soluţiile găsite este ca restricţia de circulaţie pentru populaţie să fie ridicată în noaptea de Paşte până la ora 2.00. În acest sens, Patriarhia salută deschiderea autorităţilor statului, care indică faptul că sărbătorile religioase se vor putea desfăşura normal, cu respectarea riguroasă a tuturor măsurilor sanitare ce vor rămâne obligatorii (purtarea măştii, distanţarea sanitară, deplasarea pe jos sau cu mijloc de transport propriu la lăcaşul de cult de care aparţinem etc). „Elementele concrete referitoare la organizarea şi desfăşurarea slujbei de Înviere din acest an vor fi comunicate atât de Patriarhia Română, cât şi de autorităţile de stat după ce vor fi stabilite de comun acord la nivel de detaliu”, au precizat reprezentanţii Patriarhiei Române.