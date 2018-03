CREŞTERI SALARIALE CONSISTENTE. 15.000 lei pentru un medic primar!

CREȘTERI SALARIALE CONSISTENTE. 15.000 lei pentru un medic primar!

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, miercuri, că de la 1 martie toți medici și asistentele vor primi majorări salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmând că un medic primar care câștigă un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei."Absolut toți medicii și toate asistentele urcă direct pe grila din 2022, începând de mâine (1 martie - n.r.). Un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei, la care se adaugă în mod evident vechimea și celelalte sporuri de care beneficiază. În sistemul de sănătate salariile vor fi chiar foarte mari", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, la Parlament.Ministrul Muncii a afirmat că încă de anul trecut s-a redus exodul medicilor cu 40%.„Noi sperăm ca începând cu acest an, cu această măsură pe care am luat-o, să stopăm în totalitate exodul medicilor", a spus Olguța Vasilescu.Potrivit ministrului Sănătății, Sorina Pintea, salariile de bază ale medicilor și asistenților medicali vor crește de la 1 martie față de cele din luna ianuarie, cu 70-173 la sută, astfel că, un medic primar din unitățile sanitare clinice va avea în luna martie 9.106 lei, față de 4.108 lei cât avea în ianuarie. Un asistent medical cu studii superioare din unitățile sanitare clinice va avea 3.040 de lei în martie 2018, iar o infirmieră – 2.586 de lei, fără sporurile de tură, sărbători legale și condiții.La rândul lor, medicii rezidenți vor beneficia de creșteri cu 151-287 la sută începând cu 1 martie, în funcție de specialitate.„Un medic rezident anul I are în prezent un salariu brut de 1.985 de lei. După creșterea salarială va avea 5.700 de lei brut. Astfel încât ajunge în anul VI cu un cuantum de 7.900 de lei brut. Medicii rezidenți pot obține venituri suplimentare prin orele de gardă, având în vedere că ei pot fi inlcuși la cerere în linie de gardă. Tot de la 1 martie, medicii rezidenți vor beneficia de norma de hrană”, a explicat Sorina Pintea.Ministrul a mai spus că salariile „au fost ajustate în plus sau în minus”, pentru a se încadra în grila de salarizare. Sorina Pintea a adăugat că va propune ca directorii din Direcțiile de Sănătate Publică să fie plătiți ca și medici.„Salariile personalului medical vor înregistra creșteri semnificative, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima dată aproape de nivelul înregistrat în Uniunea Europeană, astfel că unele salarii vor depăși 4.000 de euro pentru medic primar anatomie patologică și medicină legală”, a declarat ministrul Sănătății Sorina Pitea într-o conferință de presă.