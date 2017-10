Crăciunul vine numai pe două bulevarde

5

Articol rauvoitor de la un capat la altul...

Am incercat sa ma abtin de la comentarii cu tenta politica, deoarece, uneori, pozitia mea nu coincidea cu cea a Cugetului Liber. Articolul acesta este rauvoitor in intregime si ma face sa imi incalc principiile. Vad ca Andreea Perhaita nutreste o ura totala fata de Constanta, si sincer, o compatimesc pentru groaznica suferinta pe care o traieste, de a fi locuitor al acestui oras... Constanta nu are doar 8 bulevarde, are 12, nu are doar 4 bulevarde mari si late, ci are 6 ARTERE, pe care orice oras din tara asta ar fi mandru sa la aiba pentru o buna fluenta auto! Cat despre "luminite" de Craciun, sa nu uitam ca Romania se afla in plina austeritate! Politica Guvernului este de austeritate, de economisire drastica in toate domeniile! Constanta de ce ar face exceptie de la regula impusa din Bucuresti? Si inca ceva: Constanta este de aproape 8 ani un oras de opozitie, dar nu poate sa faca o "opozitie" la austeritate, pur si simplu nu are bani! Cat despre celelalte orase pline de "luminite" de Craciun, primarii lor sunt sau vor ajunge in curand la puscarie...