Crăciunul va fi altfel. Spiritul lui rămâne același. Descoperă-l la cora!

Chiar dacă anul acesta sărbătorile de iarnă vor fi diferite și în cerc mai restrâns, dată fiind situația epidemiologică, acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm la bucuria și la spiritul lor. Fă rai din ce ai este vorba înțeleaptă care ne va ghida și care ne va ajuta să întâmpinăm sărbătorile cu inima deschisă. Dacă și tu abia aștepți zilele pline de bucurie, poți să începi deja să te pregătești pentru a intra în atmosfera magică a Crăciunului. Cu siguranță pregătirile te vor entuziasma și îți vor da o stare de spirit bună. Iată câteva idei utile:. Încă nu este momentul pentru instalarea pomului de Crăciun deși, dacă nu mai ai răbdare, noi te vom înțelege! Însă poți, deja, să introduci treptat diferite elemente de decor tematic. În hipermarketurile cora vei găsi un adevărat rai al decorațiunilor de Crăciun. De la globuri de toate felurile și culorile, până la beteală, diferite tipuri de ghirlande decorative, role de mărgele, steluțe și fundițe, luminițe pentru Crăciun, brazi artificiali. În cazul în care te gândești la masa festivă, lavei găsi multă inspirație pentru decorarea acesteia.“Hipermarketuriles-au transformat mirific în avanpostul lui Moș Crăciun pentru că în această perioadă ne dorim ca toți cei care ne trec pragul să simtă spiritul Crăciunului. Suntem pregătiți să le oferim cumpărătorilor noștri o experiență minunată iar prin aceasta vrem să le amintim că sărbătorile pot fi cel puțin la fel de frumoase ca până acum, chiar dacă în intimitatea familiei restrânse”, spune Codruța Borza, directorul hipermarketuluiBrătianu.City Park își așteaptă clienții cu o gamă de Crăciun impresionantă, cu idei și inspirație atât pentru mesele festive cât și pentru decorul casei. Le amintim clienților noștri să nu-și uite cardul de fidelitate acasă pentru că în magazin vor găsi multe oferte pentru care au nevoie de acesta. Îi invităm să descopere magia Crăciunului la cora, să aleagă cadouri pentru cei dragi și să regăsească bucuria de a dărui”, explică Cristi Năstase, director cora City Park.Pentru siguranța ta, anul acesta, mai mult ca în toți ceilalți ani, ai nevoie de o planificare temeinică, astfel încât să eviți aglomerația. Orice planificare bună începe cu o listă, dacă nu chiar cu mai multe. Stabilește pentru fiecare dintre liste ce anume poți cumpăra online și începe chiar din acest moment. În cazul în care vii în magazin, încearcă să alegi orele mai puțin aglomerate, în general prima parte a dimineții. Poartă corect masca, păstrează la îndemână un dezinfectant, păstrează distanța față de ceilalți oameni. Nu în ultimul rând, pentru scurtarea duratei de shopping și un plus de siguranță, plătește cu cardul și folosește pe cât posibil casele self check-out pe care le vei găsi în magazinelea lansat mai multe servicii prin care îți poti face cumpărăturile în siguranță. Printre acestea,– prin care poți alege și plăti online produsepe platformele Food Panda și Glovo – sau– un serviciu prin care poți comanda și plăti online, cu ridicarea produselor din magazin. De asemenea, în hipermarketurilepoți folosi și casele rapide de check-out, care te vor ajuta să plătești simplu și rapid, fără a mai aștepta la casă.Sfântul Andrei, 1 Decembrie, Moș Nicolae și Crăciunul erau sărbători pe care le petreceam în familia extinsă sau alături de prieteni. Cu siguranță va fi greu și dureros să nu ne vedem cu familia sau prietenii și să stăm cu toții in jurul aceleiași mese, însă ei au nevoie să știe că ne gândim la ei. Un mic cadou de la tine îi va face să se simtă mult mai bine. Poți comanda online de la, care va face și livrarea cadourilor.Hipermarketurile, fizic sau online, te așteaptă să construiți împreună magia Crăciunului, care ne face să devenim mai buni, mai senini, mai încrezători!