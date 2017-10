"Crăciunul trece bagheta sa magică peste întreaga lume şi, vedeţi, totul devine mai blând şi mai frumos!" SĂRBĂTORI FERICITE!

"Crăciunul trece bagheta sa magică peste întreaga lume și, vedeți, totul devine mai blând și mai frumos!" SĂRBĂTORI FERICITE!

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nașterea Domnului, numită și Crăciunul, este o sărbătoare mai nouă decât Paștile sau Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile).Ce înseamnă Crăciunul pentru fiecare dintre noi: sărbătoare, iubire, cadouri?. BuzzFeed publică o serie de citate ale unor scriitori celebri, ce relevă semnificația acestei sărbători pentru fiecare dintre aceștia.1. „Acela care nu are Crăciunul în inimă, nu îl va găsi niciodată sub un brad.” (Roy L. Smith, cineast american)2. „Semnificația Crăciunului pentru mine, fie că este vorba de sensul tradițional sau cel modern, este foarte simplă: a-i iubi pe ceilalți. Gândiți-vă, de ce trebuie totuși să așteptăm Crăciunul pentru a face asta?” (Bob Hope, actor britanic)3. „Crăciunul, copii, nu este o simplă dată. Este o stare de sprit.” (Mary Ellen Chase, scriitoare americană)4. „Crăciunul este precum bomboanele: ți se topesc ușor în gură îndulcindu-ți fiecare papilă gustativă și făcându-te să-ți dorești să păstrezi acea senzație pentru totdeauna.” („Smile Anyway”, de Richelle E. Goodrich, scriitoare americană)5. „Crăciunul! E vremea când aprinzi focul ospitalității în casă, iar flacăra bunătății în suflet.” (Washington Irving, scriitor american)6. „Crăciunul trece bagheta sa magică peste întreaga lume și, vedeți, totul devine mai blând și mai frumos.” (Norman Vincent Peale, autor american)7. „Crăciunul este un pod. Avem nevoie de poduri pentru că râul timpului curge. Crăciunul de azi ar trebui să însemne crearea de momente fericite pentru mâine și retrăirea celor de de ieri.” (Gladys Taber, scriitoare americană)8. „Voi onora Crăciunul în inima mea și voi încerca să păstrez acest sentiment tot anul.” („A Christmas Carol”, de Charles Dickens, scriitor englez)9. „Apoi, Grinch s-a gândit la ceva ce nu avusese niciodată până atunci! Cum ar fi dacă Crăciunul – s-a gândit el – nu ar veni dintr-un magazin. Poate Crăciunul... înseamnă mai mult de atât!” („Cum a furat Grinch Crăciunul”, Dr. Seuss, scriitor american)10. „Binecuvântat să fie sezonul care învăluie întreaga lume într-o conspirație a dragostei.” (Hamilton Wright Mabie, critic și eseist american)11. „Crăciunul, copile, este dragostea în acțiune. De fiecare dată când iubim, de fiecare dată când dăruim, este Crăciun.” (Dale Evans Rogers, actriță și scriitoare americană)12. „Singura persoană cu adevărat oarbă în perioada Crăciunului este aceea care nu are Crăciunul în inima sa.” (Helen Keller, autoare americană)