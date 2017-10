Crăciunul aduce în pieţele constănţene brazi frumoşi, dar scumpi

Crăciunul aduce în piețele constănțene brazi frumoși, dar scumpi

Sâmbătă, 12 Decembrie 2009

Românii pun mult preț pe tradiție. Mai ales atunci când e vorba despre sărbătorile de iarnă. Chiar dacă unii au renunțat la tăierea porcului în fața blocului, la umplutul cârnaților acasă, obiceiuri pe care le-au înlocuit cu o raită la supermarket-ul din zonă, la tradiția bradului de Crăciun nu se renunță. Mai mult decât atât, brazii țin pasul cu moda. Anul acesta sunt în trend cei argintii sau albi artificiali, la anul revin brazii verzi, iar anul următor cine știe ce s-o mai inventa. Așadar, în trend sau nu, constănțeanul nu concepe Crăciunul fără brad. Și uite așa începe goana după bradul perfect. Dar mai ales după cel care se încadrează în buget. În piețe au apărut deja brazii românești și molizii autohtoni. Nu sunt încă foarte mulți și de aceea comercianții își mai permit să țină prețul sus. Nu vă gândiți că scăpați fără să scoateți din buzunar măcar 70 de lei de brad și 50 de lei de molid. De negociere nici nu se poate pune problema, deocamdată. „Mai stăm de vorbă peste 10 zile!”, îi strigăm zâmbind unui vânzător. Nu pare să-i pese și este convins că până atunci va fi vândut toată marfa. Brazii aduși din străinătate sunt bogați, frumoși, dar scumpi. În funcție de dimensiune, prețurile pleacă de la 200 de lei și ajung la 500 de lei. Cam aceleași prețuri sunt afișate și în curțile supermarket-urilor constănțene, însă aici brazii sunt legați și nu pot fi aleși. Ceva mai ieftini sunt pomii de Crăciun din târgul de legume de pe Variantă, de unde cu 100 de lei cumpărați un brăduț frumos, numai bun pentru o sufragerie de apartament. Dacă preferați un brad mare, impunător, nu vă gândiți că scăpați așa de ieftin. Brazii de peste trei metri ajung în târg la 400 de lei, iar în piețele din centru la 500 de lei. Brazi online Cine nu are timp să ia piețele la picior își poate alege și comanda un brad pe internet. Oferta este bogată, reducerile destul de consistente, iar livrarea este gratuită. Prețurile s-ar putea să vă usture destul de tare la buzunar, având în vedere că un brad normandian tăiat de numai 1-1,25 metri costă 146,99 lei, iar unul argintiu de maximum doi metri ajunge la 399,99 lei. Nici ornamentele nu sunt foarte ieftine, dacă ținem cont că un suport de fier forjat este 129,99 lei și un pachet de globuri personalizate costă, cu reducere, 702,49 de lei. Dacă doriți să achiziționați și bradul și suportul, în pachet, primiți o reducere de 10%, de la 349,00 lei la 307,47 de lei. Târg de brazi vii pe B-dul Mamaia Dacă sunteți eco-friendly și doriți să protejați mediul înconjurător, puteți opta pentru un brad în ghiveci, pe care să îl plantați, după sărbători, în grădină. Fundația Estuar a deschis, la Constanța, pe bulevardul Mamaia nr. 174, primul Târg de brazi vii. Prețul unui brăduț variază între 100 și 200 de lei, iar banii strânși din vânzarea arborilor vor fi utilizați în beneficiul persoanelor cu dizabilități, care învață peisagistică și floricultură în cadrul fundației. Pe internet, un brad argintiu în ghiveci, de 1-1,25 metri, costă 166,99 lei, iar unul normandian cu dimensiuni asemănătoare 299 de lei. Dacă spațiul și bugetul vă permite, aveți la dispoziție și o gamă largă de brazi de peste 3-3,5 metri, cu prețuri ce se apropie de 2.000 de lei. Artificialii sunt în top În cazul în care iubiți natura așa de mult încât nu vă îndurați să aduceți un brad în casă, fie el și în ghiveci, aveți alternativa celor artificiali. Vă privați de mireasma plăcută de cetină în ajunul Crăciunului, dar nu vă mai bateți capul cu achiziționarea bradului an de an. Sunt destul de ușor de montat, sunt, de multe ori, mai frumoși și mai bogați decât cei din piață, și la preț destul de accesibili. În supermarket-urile constănțene găsiți brazi artificiali de diferite dimensiuni, cu prețuri promoționale cuprinse între 150 și 200 de lei.