Cozile foamei. Sute de persoane aşteaptă zilnic, în frig, o porţie de mâncare de la Cantina Socială

Cozile foamei. Sute de persoane așteaptă zilnic, în frig, o porție de mâncare de la Cantina Socială

Stana Dima, în vârstă de 83 de ani, este unul dintre clienții fideli ai cantinei sociale din piața Griviței. Bătrânica se îmbracă în fiecare zi gros și, atentă la drumul plin de gheață și zăpadă, pornește încet-încet spre cantină, acolo de unde își ia mereu castronelele de mâncare caldă, pâinea, compoturile, mezelurile și ce i se mai dă în ziua respectivă. Femeia ne-a povestit că la tinerețe a lucrat câțiva ani telefonistă, dar nu foarte mult. A preferat mai mult să aibă grijă de familie, de copii și s-a trezit la bătrânețe că nu are niciun venit, iar banii din pensia soțului nu le ajung pentru tot ce este necesar, așa că face economii măcar cu mâncarea. „Dacă aș fi avut mai mulți bani, nu aș mai fi venit, dar în această situație, nu am încotro și mai scutesc din banii de mâncare”, ne-a povestit octogenara, cu lacrimi în ochi.Și Gheorghe Dumitru are 78 de ani și vine în fiecare zi la cantină, pentru că pensia de 400 de lei pe care o primește de la stat nu-i ajunge și pentru mâncare. Bătrânul spune că tot ce-l ține în viață este țuica de dimineață, pe care o bea și care-l pune apoi în mișcare.Niculina Nicolae (58 de ani) este pensionată pe caz de boală, după ce a lucrat o vreme la Căile Ferate. Rămasă fără soț, femeia nu are alte venituri care s-o ajute să supraviețuiască. „Mâncarea o iau de la cantină, dar problema este că am rămas acum și fără apă și trebuie s-o car de la vecini și îmi este foarte greu”, a declarat ea.Și pentru Violeta Ciolca (46 de ani) masa de la cantina socială este primită cu mare bucurie. Până în urmă cu ani de zile, ea a lucrat ca ospătar, dar între timp, a suferit un accident rutier care a lăsat-o paralizată pe o parte și de atunci nu a mai putut lucra.Desigur, există și numeroase persoane care beneficiază de ajutor social și așteaptă masa de la cantină ca și cum totul li s-ar cuveni, chiar dacă nu au mișcat un deget la viața lor. Probabil că pentru acest gen de persoane este mai bine să stea cu mâna întinsă, decât să muncească, așa că preferă să își aducă zilnic caserolele, să le umple, să mănânce și apoi să stea degeaba, iar asta în condițiile în care, în județul Constanța, este atâta nevoie de forță de muncă… În concluzie, cantina socială este ultima speranță de a avea ceva pe masă pentru 342 de persoane. Aici li se oferă două mese: prânzul și cina, iar ei vin cuminți, mereu, să-și ridice mâncarea.Și persoanele care beneficiază de ajutor social primesc o masă caldăDe obicei, nu sunt atenți unii la alții, fiecare vine, îți aranjează sacoșile și apoi pleacă tăcuți spre casă. Cei care mănâncă aici spun că sunt mulțumiți de ceea ce li se dă. Puțini sunt aceia care se învinovățesc, însă, pentru situația tristă în care au ajuns. La tinerețe nu i-a interesat prea tare că nu au lucrat, că au avut pauze mari în activitate, iar acum nu mai contează ce au făcut. Ei sunt trimiși la cantină de Primărie, prin Serviciul de Asistență Socială, pe bază de tabel. „Unii vin și iau mâncarea pentru ei sau și pentru părinți, dar alții ridică hrana pentru câte 6-7 persoane, pentru că au mulți copii, sunt beneficiari de ajutor social sau pur și simplu nu au un loc de muncă”, a declarat pentru „Cuget Liber”, administratorul cantinei, Daniela Ou.Spre exemplu, în week-end, fiecare persoană în parte a primit câte 300 de grame de iahnie de cartofi cu ciolan afumat, trei pâini, 300 de grame de ceafă afumată, o cutie de 500 de grame de brânză dulce, o bucată de 390 de grame de brânză telemea și alte 390 de grame de cașcaval, un pate de ficat, o cutie de 900 de grame de iaurt, o cutie de lapte, 400 de grame de salam de vară și un ștrudel de mere.De precizat că pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane: copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani. De asemenea, vor beneficia de aceste drepturi persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; pensionarii; pensionarii lipsiți de venituri, invalizii, bolnavii cronici și orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.