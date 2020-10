COVID-19. Spitalele își suplimentează paturile

Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica a judetului Constanta, Cristina Schipor, a anuntat, astazi, ca a solicitate spitalelor care trateaza pacienti diagnosticati cu COVID-19 sa gaseasca solutii pentru a suplimenta numarul de paturi. Masura este necesara avand in vedere numarul mare de persoane depistate in ultimele zile, in judetul Constanta. In acest moment, sunt 390 de pacienti internati. De asemenea, la nivelul județului sunt 1.053 de persoane aflate în carantină la domiciliu. În această categorie sunt incluse persoane care s-au întors recent din zone cu risc epidemiologic ridicat, respectiv persoane care sunt considerate contacți direcți ai celor confirmați cu virusul SARS-CoV-2. Totodată, un număr total de 248 de persoane sunt izolate la domiciliu. Acestea reprezintă numărul de persoane confirmate cu noul coronavirus, dar care au fost externate. La nivelul județului Constanța au fost incluse 605 paturi pentru tratarea bolnavilor COVID-19. Acestea sunt distribuite astfel: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (120 – 122 ocupate, capacitate suplimentată), Spitalul de Pneumoftiziologie (100 – 77 ocupate), Spitalul Municipal Medgidia (150 – 93 ocupate), Spitalul Municipal Mangalia (107 – 82 ocupate), Spitalul Militar – Sistem Modular (54 – 10 ocupate) și Secția Exterioară Agigea (74 – 6 ocupate). În ultimele 24 de ore, în unitățile medicale publice din județul Constanța au fost realizate 274 de teste RT-PCR.