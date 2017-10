Cosmetice "de firmă", vândute la sacoşă. La ce riscuri se expun femeile care le cumpără

Cosmetice "de firmă", vândute la sacoșă. La ce riscuri se expun femeile care le cumpără

Din păcate, acești vânzători ambulanți își fac loc prin fel și fel de locuri, pentru a găsi clientelă cât mai mare și, din păcate, multe femei cad pradă acestor practici și dau sume mari pe produse contrafăcute sau de calitate îndoielnică, vechi, crezând că sunt originale, care ajung să le și pună sănătatea în pericol.Inspectorii ANPC le sfătuiesc pe consumatoare să achiziționeze cosmetice numai din magazine și raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care vor avea neapărat nevoie, în caz de reclamație. În plus, produsele originale nu se vând în afara lanțurilor de distribuție, cum ar fi tarabele sau de către persoanele fizice „cu sacoșa”, doar dacă acestea sunt contrafăcute sau furate.„Doamnele și domnișoarele trebuie să fie extrem de atente la prețuri, deoarece prețurile mici propuse sunt dubioase. Ele provin, cu siguranță, din filiere paralele. De asemenea, acestea trebuie să verifice calitatea ambalajului, dacă el corespunde valorii produsului; sunt șanse mari ca un produs zis «de lux», ambalat în pungă de plastic sau într-o cutie banală, să fie de fapt contrafăcut. De asemenea, doamnele trebuie să examineze cu atenție eticheta, o calitate proastă a tipăririi poate ascunde o contrafacere”, a explicat Marcel Bogdan Pandelică, președinte ANPC.Inspectorii mai spun că unii producători și importatori „de marcă” au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă - hologramă, pentru securizarea lor și pentru protejarea mărcii. Potrivit acestora, pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripționat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piață, ori al importatorului de produse din afara UE.Potrivit inspectorilor ANPC, toate femeile trebuie să știe că majoritatea produselor trebuie să aibă inscripționată data de minimă durabilitate, precedată de expresia „a se folosi preferabil înainte de”, urmată de dată sau de detalii asupra locului de pe ambalaj unde se afla inscripționată aceasta dată, exprimată fie prin lună și an, fie prin zi, lună și an, și cu cifre arabe.„E bine ca femeile să știe că anumite produse, precum cremele, nu au dată de minimă durabilitate, ci au inscripționat un simbol, constând într-o cutie întredeschisă, pe care este menționată perioada după deschidere în care produsul poate fi folosit în siguranță, în luni de zile. În cazul produselor la care data de minimă durabilitate este mai mare de 30 de luni, aceasta nu se mai menționează (cazul recipientelor sub presiune, cum sunt deodorantele). Să citească cu atenție eticheta și să țină cont de orice avertisment, pentru evitarea unor probleme ulterioare de sănătate”, mai spun inspectorii ANPC.