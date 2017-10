Coşmarul de pe strada Traian continuă! Şantierul duduie în casele constănţenilor

Coșmarul de pe strada Traian continuă! Șantierul duduie în casele constănțenilor

Sunt opt ani de când locatarii din cinci blocuri ale Constanței de pe strada Traian trăiesc un coșmar, care pare că nu se mai termină. Transformate, fără voia lor, în spectatori neputincioși a ceea ce s-ar fi dorit un tun imobiliar - construirea mall-ului de pe strada Traian, devenit un eșec cu răsunet al autorităților locale - cele câteva sute de familii nu mai au liniște în casele lor, la propriu. Deși, oficial, șantierul se închide și imensa groapă va fi astupată, lucrările par să se deruleze cu un spor nemaiîntâlnit. Se mută pământ de colo-colo, basculantele vin și pleacă, într-un zgomot infernal și… toate acestea doar pentru a astupa o groapă.„Blocurile noastre se mișcă întocmai ca la cutremur. De când au început să acopere fundația, este o vibrație permanentă. Ne trepidează ferestrele, masa. Se lucrează continuu, în zilele săptămânii, în week-end, iar de câteva zile, se lucrează și noaptea. Este imposibil să mai deschizi o fereastră, o ușă la balcon. Este un zgomot și un praf de nedescris”, ne-a povestit Ovidiu Dunăreanu, unul dintre proprietarii din zonă.Oamenii sunt revoltați că sunt puși să îndure la nesfârșit acest calvar, că nimeni nu i-a avertizat despre ce se întâmplă, că viața lor a fost dată complet peste cap în ultimii ani și nu pare să se liniștească prea curând. „Eu locuiesc la etajul al șaptelea și mă uit de acolo ca la un film și nu îmi vine să cred ce se întâmplă. Ne-au terorizat atâția ani, am spus «Lasă-i să construiască, poate așa va crește valoarea locului!», dar doar și-au bătut joc de noi. Apoi am aflat că se închide șantierul. Am crezut că vor fi destul de rapizi, dar, de fapt, zici că doar se fac că lucrează. Plimbă pământul de colo-colo, îl presează, apoi iar îl râcâie, îl mișcă. Am început să cred că își acoperă niște cheltuieli. Dar noi trăim în teroare, în tot acest timp. Suntem acolo și suferim cu toții. Hai, înțelegem că lucrează sâmbăta, dar acum să lucreze și noaptea, este inacceptabil. Noi când ne mai odihnim?”, se întreabă, furios, constănțeanul.„Pe noi cine ne despăgubește?“Problema este valabilă pentru toate blocurile de deasupra faimoasei gropi. Toți locatarii se plâng că simt trepidații în case și că blocurile au de suferit. „Nu suntem cârcotași, care să ne plângem tot timpul, dar mie mi se pare că este deja o bătaie de joc. Incredibil ca, după atâția ani în care ne-am chinuit să nu o luăm razna la gândul că apartamentele noastre sunt distruse câte puțin în fiecare zi, în care am văzut și măsurat cu inima cât un purice fiecare crăpătură care mai apărea în pereții groși, acum suntem nevoiți să suportăm zgomotul astupării șantierului. La noi este ca în filmele cu proști. Nu ni s-a dat nicio clipă dreptate atunci când protestam și le arătam autorităților că blocurile noastre sunt afectate de lucrări, după care, fără să se spună ceva, se închide șantierul. Dar pe noi cine ne despăgubește pentru aceste daune fizice, dar mai ales pentru acele daune morale, nevăzute, dar înfipte adânc în viețile noastre”, ne-a povestit, extrem de supărat, un alt proprietar al unui apartament din blocul A4.În tot acest timp, echipele își văd de treabă. Chiar la ora vizitei noastre, ieri, la prânz, când, în mod normal, ar fi trebuit respectate orele de liniște, utilajele duduiau și mutau tone întregi de pământ.v v vÎn luna februarie a lui 2015, investitorii redeschideau șantierul, declarând că strada a fost stabilizată, că nu mai există riscul ca să o ia la vale, însă punerea în siguranță va fi completă abia atunci când va fi gata toată construcția. În 2013, după o stagnare de șase ani, timp în care malul s-a surpat și strada a fost în pericol să se prăbușească, constructorii au anunțat că au reușit repunerea zonei în siguranță. Apoi, le-a mai trebuit aproape doi ani ca să găsească resursele necesare să lucreze și la complex. Pentru ca în această vară să oprească tot proiectul.Proiectul prevedea construirea unui hotel de patru stele, cu 200 de camere, un mall de 36.000 de metri pătrați, două clădiri de birouri de 14.000 de metri pătrați, o zonă de divertisment de 2.500 de metri pătrați, un institut de artă contemporană și o parcare subterană de 1.500 de locuri. WTC Constanța ar fi avut o suprafață totală de 130.000 mp.