Coşmar fără sfârşit, pe bulevardul Ferdinand. „Am rămas cu un schelet de beton în faţa geamurilor!”

„Suntem deznădăjduiţi, pare că nu se mai termină toată această nedreptate. Am văzut cum ne-a fost luat terenul din faţa blocului, apoi am stat ani de zile cu o groapă la scară, pentru ca acum să stăm cu un schelet de beton în faţa geamurilor. Suntem de ani de zile în procese, unii dintre noi am îmbătrânit de tot, vom muri şi tot nu vom scăpa de coşmarul acesta. Am încercat să şi vând apartamentul, dar nu vrea nimeni să îl cumpere. Ce să facem? Suntem condamnaţi!”, ni s-a plâns un locatar din blocul respectiv.











Proiectul imobiliar a fost demarat în 2015, când proprietarul terenului, cetăţeanul sirian Zeido Zeido, a obţinut prima autorizaţie de construcţie.





De-abia atunci vecinii săi au aflat că terenul fusese cumpărat de acesta de la Primăria Constanţa şi voia să ridice un bloc. S-au făcut săpături, au fost deviate conductele, după care şantierul a fost abandonat. La presiunea locatarilor, groapa rămasă a fost acoperită cu piatră.









Lucrările au fost însă reluate trei ani mai târziu, după ce, pe 12 ianuarie 2018, proprietarul Zeido Zeido a obţinut o nouă autorizaţie de construcţie, pentru modificare proiect autorizat cu AC nr. 161/27.01.2015 – reautorizare proiect aprobat conform AC nr. 2304/07/.10.2008, Construcţie nouă de locuit S + P + M + 7 etaje + etaj tehnic – locuire şi spaţiu comercial, prin extindere subsol pentru garare, reducere suprafaţă construită, modificare compartimentare interioară, amenajare parcare pe lotul situat pe bulevardul Ferdinand, nr. 43A.







„Nu putem să intervenim!”





Asociaţia de Proprietari nr. 597 A a solicitat în instanţă atât suspendarea, cât şi anularea autorizaţiei de construcţie, iar în martie 2019, Curtea de Apel Constanţa a suspendat executarea autorizaţiei de construcţie emisă pe 12 ianuarie 2018, până la soluţionarea definitivă a cererii de anulare a autorizaţiei de construire. Imobilul aflat la stadiu de stâlpi şi planşee de beton a fost îmbrăcat în mash-uri, iar şantierul a fost abandonat. Şi, de atunci, aşa a rămas.











Deşi recunosc că respectivul bloc strică peisajul urban şi creează mult disconfort celor care locuiesc în apropiere, autorităţile locale susţin că nu pot interveni. „Acolo este vorba despre un litigiu în instanţă. Locatarii blocului alăturat au demarat procedurile. Nu este vina lor, dar, din păcate, durează. Primăria nu poate face nimic, decât în baza unei hotărâri judecătoreşti. Este o construcţie pe teren privat, nu se poate supraimpozita, pentru că dezvoltatorul nu a oprit lucrările, ci a fost obligat. Trebuie să se încheie procesul şi, dacă au cerut desfiinţarea imobilului, mi-e teamă că ar mai putea să dureze încă cinci ani de-acum încolo. Ştim ce este acolo, vedem, dar nu putem să intervenim!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, city-managerul Constanţei, Felicia Ovanesian.

Coşmarul oamenilor din blocul învecinat noului imobil pare fără sfârşit. Unii şi-au pierdut răbdarea şi nu înţeleg de ce tot ei sunt cei care suferă de atâţia ani de zile. Sperau că, odată blocată construcţia, vor vedea din nou lumina zilei, vor scăpa de şantierul şi de mastodontul de beton de la ferestrele lor. În schimb, aşteaptă încă să le fie făcută dreptate.