Coşmar fără sfârşit, în mijlocul Constanţei. Parcare desfiinţată, transformată într-o mare de nămol

Mai mulţi locatari ai blocului M4 de pe bulevardul Tomis, situat în spatele turnurilor de pe strada Soveja, ne-au semnalat situaţia incredibilă în care se află atât ei, cât şi vecinii lor. „Vă sesizăm o problemă cu care noi, locatarii din Tomis III, ne confruntăm de câţiva ani. Cea mai mare parte din parcarea pe care o aveam între blocuri a fost distrusă în scopul construirii unei biserici. S-a săpat doar fundaţia, iar construirea s-a sistat în urma numeroaselor proteste şi procese iniţiate de locatari. În urma sistării, am rămas cu o groapă imensă între blocuri (timp de trei ani), în care au crescut buruieni şi care a devenit un «loc de adăpost» pentru oamenii străzii. Din fericire, ziceam noi, groapa a fost acoperită acum aproximativ un an, noi crezând că urmează să fie asfaltată şi amenajată o parcare în loc. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea, iar oamenii s-au văzut obligaţi să-şi parcheze maşinile în praf şi noroi”, ne-a scris Diana M., pe adresa redacţiei. Sesizarea este însoţită şi de două videoclipuri în care se vede cum mai multe persoane împing o maşină împotmolită în noroi, reuşind în cele din urmă să o scoată din „mlaştină”.







„Mai rău ca la ţară!”





Am mers şi noi în cursul zilei de ieri, la faţa locului. Cu greu ne-am strecurat pe străduţele înguste, printre zeci şi zeci de maşini parcate, până la locul cu pricina. Noroaiele observate pe carosabil ne-au dus direct către imensa gloată, înconjurată de blocuri. „Este strigător la cer ce se întâmplă aici! De atâţia ani de zile ne chinuim în halul acesta. Am făcut numeroase solicitări la primărie, dar nu s-a rezolvat nimic! Ne-am bucurat că am scăpat de biserică şi de şantier, dar am rămas cu groapa şi acum cu noroaiele. Era atât de simplu să aducă o maşină două de piatră, să o arunce, să putem intra cu maşinile, să nu mergem prin nămol. Suntem în Constanţa, dar trăim mai rău ca la ţară”, ne-a spus un locatar din blocul M4.











Un părinte cu un bebeluş în braţe ocoleşte zona, încercând să găsească o porţiune cu mai puţin noroi, să nu se afunde până la gleznă, ajunge la maşină, pune copilul în scăunel, se aşază în maşină şi îşi scoate bocancii murdari, îi pune într-o pungă, iar apoi scoate alţii curaţi cu care se încalţă. „Am văzut că primăria se laudă că a făcut locuri de parcare, că trasează linii cu vopsea, prin alte cartiere. Când vor ajunge şi la noi, că şi noi suntem tot în Constanţa, plătim taxe şi impozite, dar nu beneficiem nici măcar de asfalt în faţa blocului”, ne-a declarat părintele.











Lupta pentru un loc de parcare a căpătat dimensiuni groteşti în zona Tomis III, între blocurile din spatele străzii Soveja. Pentru a avea unde să-şi lase maşinile, oamenii sunt nevoiţi să le parcheze pe un teren viran unde era fosta parcare şi unde a fost şantier astupat, între timp, doar cu pământ. Ploile abundente din ultimele zile, au transformat spaţiul într-o imensă mlaştină, din care pare că scapă cine poate.