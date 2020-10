Coronavirus la Liceul "Carmen Sylva" din Eforie. Un cadru didactic confirmat, alte trei izolate

Primarul localitatii Eforie, Robert Serban, a anuntat, in urma cu cateva minute ca a fost confirmat un caz de COVID-19 la Liceul "Carmen Sylva", din Eforie Sud, la un cadru didactic. Alte trei cadre didactice, considerate contacti directi, au intrat in izolare. "In aceasta noapte, se va realiza dezinfectia la liceu, in toate salile de clasa si in spatiile comune, astfel incat elevii sa desfasoare maine cursurile in siguranta", a precizat primarul de la Eforie. Potrivit acestuia, personalul scolar care doreste poate solicita testarea pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, toate cheltuielile fiind suportate din fondurile Primariei Eforie.