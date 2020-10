Judeţul Constanţa se află încă sub un coeficient de infectări, în ultimele două săptămâni, sub pragul de 1,5.Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, municipiul Bucureşti are un coefficient al infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori de ,.66. De asemenea, alte 14 judeţe figurează cu o rată mai mare de 1,5.Este vorba despre Alba, Vâlcea, Iaşi, Bacău, Neamţ, Teleorman, Sălaj, Sibiu, Caraş-Severin, Cluj, Braşov, Timiş, Vaslui şi Ilfov.