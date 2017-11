Corigenţi la capitolul igienă. Zeci de elevi, găsiţi cu păduchi şi râie în şcoli

Corigenți la capitolul igienă. Zeci de elevi, găsiți cu păduchi și râie în școli

La scurt timp după începerea anului școlar, o sumedenie de elevi au fost declarați corigenți la capitolul igienă. Triajul epidemiologic efectuat de medicii constănțeni la început de an școlar a evidențiat că, din totalul școlarilor și preșcolarilor examinați, câteva sute suferă de diferite afecțiuni.Astfel, rezultatele triajului epidemiologic efectuat în unitățile de învățământ din județul Constanța arată că, la reînceperea cursurilor după minivacanța din timpul semestrului I, medicii și asistenții medicali din cabinetele școlare (în mediul urban) și medicii de familie (în mediul rural) au efectuat acest examen medical pentru supravegherea activă a stării de sănătate în colectivitățile de ante-preșcolari, preșcolari și elevi.Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), scopul triajului este acela de a depista și izola precoce, înainte de intrarea în colectivitate, suspecții și persoanele cu boli contagioase.Ca urmare, în cele 222 de unități verificate (creșe, centre de plasament, grădinițe, școli, școli profesionale, școli speciale și licee) au fost examinați 28.001 de copii, dintr-un total de 34.420.Potrivit Direcției de Sănătate Publică, nu au fost înregistrate, la triajul desfășurat recent, cazuri de hepatită sau scarlatină, o boală infecto-contagioasă a copilăriei, întâlnită mai frecvent sub vârsta de zece ani. Copiii bolnavi au fost izolați o perioadă la domiciliu și tratați, în timp ce elevii depistați cu boli parazitare au primit tratament gratuit de la DSPJ.Așadar, per total s-au înregistrat 271 de cazuri de îmbolnăviri. Cei mai mulți copii au fost găsiți cu angine, boli infecțioase, meningită (un caz), scabie (râie) - două cazuri, pediculoză (păduchi) - 171 de cazuri. Ca de fiecare dată, după primul examen s-a efectuat un recontrol, numai pentru scabie și pediculoză, și 19 copii tot nu au scăpat de păduchii care le mișună prin cap.Pentru acești copii s-a recomandat repetarea tratamentului, reintrarea lor în colectivitate fiind permisă numai după rezolvarea cazurilor, pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau medicul colectivității.Comparativ cu perioada similară a anului 2016, când au fost triați 39.686 de subiecți și s-au înregistrat 670 de cazuri de îmbolnăviri, se constată că s-au înregistrat mai multe cazuri de varicelă și pediculoză și mai puține cazuri de angine.