Cora, la ceas aniversar. Șapte ani de tradiție și excelență, cu produse de cea mai bună calitate

Au trecut deja șapte ani de la deschiderea magazinului cora City Park și tot atât timp de când constănțenii își fac cumpărăturile dintr-un loc de unde pleacă mereu mulțumiți. Cu această ocazie, clienții au putut gusta, ieri,din deliciosul tort aniversar și și-au putut achiziționa, apoi, cele necesare la cele mai bune prețuri, așa cum o fac în mod curent.„Fac piața la cora de cinci ani, de când m-am mutat în zonă și am fost satisfăcut mereu, de toate produsele și ofertele lor. Nu mai spun de angajați, care mi-au oferit informațiile necesare, ori de câte ori le-am solicitat. În plus, aici am găsit anumite produse pe care nu le-am putut achiziționa din alte părți”, ne-a declarat Ion N., în vârstă de 71 de ani, client fidel cora City Park.Și Eleonora P. le trece pragul zi de zi. Fie că se duce să-și ia doar o pâine, carne sau lactate, femeia spune că nu a existat vreo dată să nu fi fost mulțumită de ceea ce i s-a oferit.„Produsele sunt mereu proaspete și gustoase. Uneori, am servit chiar masa în incinta cora, unde am constatat că au niște bucătărese foarte bune și unde poți mânca sau poți lua la pachet pentru serviciu ceva, spre exemplu”, a spus ea, zâmbind.Printre rafturi, am găsit și o mămică, interesată de hăinuțe pentru cel mic. „De când am văzut care sunt prețurile, de atunci îi cumpăr copilului numai de aici ce are nevoie și aici mă refer la pampers, lapte, hăinuțe etc.”, ne-a mărturisit Ștefania D., de 29 de ani.Așa că, dragi constănțeni, mergeți cu încredere la cora City Park, pentru că aici veți găsi orice vă interesează și nu veți fi dezamăgiți, nici de produse, nici de personal.v v v„Sunt extrem de mândru de oamenii cu care lucrez. Astăzi, nu aniversăm șapte ani de la lansare, ci șapte ani de lucru în echipă, cu provocări, bucurii și mai ales cu multă muncă. Suntem aici în fiecare zi la dispoziția dumneavoastră, a clienților noștri și ne străduim să fim tot timpul la înălțimea dumneavoastră. De ce? Pentru că vrem să fim magazinul preferat, nu numai ca ambianță, ci și ca servicii. În plus, puteți conta pe noi, în continuare, cu multe surprize”, ne-a declarat Cristian Năstase, director cora City Park.Ca urmare, întreg colectivul hipermar-ket-ului promite că le va oferi clienților săi și pe viitor servicii ireproșabile și va încerca să satisfacă toate gusturile. Înainte de toate, însă, ei au arătat întotdeauna, prin produsele comercializate, că se află în topul preferințelor constănțenilor. În plus, cora a angajat o serie de specialiști care activează în zona produselor proaspete și a gastronomiei. Totodată, în noua configurație a mall-ului, cora City Park dispune și de o parcare dublată față de cum era în urmă cu câțiva ani, iar oamenii nu mai sunt nevoiți să alerge pentru a găsi un loc de parcare.Tot pentru a veni în sprijinul lor, s-a creat și platforma online, unde constănțenii pot comanda direct de pe telefon sau laptop orice produs de pe site-ul www.cora.ro. La final, cumpărătorii vor plăti doar 15 lei în plus la factură, iar produsele vor fi livrate la adresa clienților în Constanța, dar și localitățile Cumpăna, Lumina, Mamaia, Murfatlar, Năvodari, Mamaia-Sat, Ovidiu, Valu lui Traian, Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol.