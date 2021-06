cora își invită clienții să i se alăture într-o campanie de susținere a partenerilor care se ocupă de sănătatea copiilor

Cei care dorec să doneze o pot face atunci când achită cumpărăturile în magazin. Clienții pot dona tichetul de reducere oferit de cora sau diverse sume de bani, fără o investiție mare, prin rotunjirea sumei de pe bonul de cumpărături. Sunt posibile donații și în cazul în care clienții aleg să plătească la casele automate – Self Check Out. În această situație, clienții scanează un cod pentru donație, în funcție de suma pe care doresc să o doneze. Ca de obicei, cora contribuie prin propria donație la suma finală astfel încât campania să își atingă obiectivele propuse.În 2019, prin această campanie s-a reușit strângerea a aproximativ 900.000 de lei. „Reluăm cu emoție și speranță campania Luna inimilor deschise, pe care o derulăm din 2006. Anul trecut, din cauza pandemiei, am întrerupt-o. Este însă nevoie de mobilizarea noastră, de solidaritate, cu atât mai mult atunci când este vorba despre copii. Fiecare hipermarket cora pledează pentru cauza unui spital sau a unei asociații implicate în susținerea copiilor cu diverse afecțiuni. Sponsorizările vizează achiziția de echipamente esențiale care salvează vieți. Sperăm din tot sufletul să avem, ca de obicei, susținerea cât mai multor clienți astfel încât campania să aibă relevanță pentru mii de copii. Principiul campaniei este că fiecare bănuț contează atât timp cât sunt multe astfel de gesturi. O „investiție” de 0,1 lei din partea fiecărui client face diferența pentru copiii care au nevoie de ajutor”, a spus Camelia Popescu, manager Comunicare, Publicitate și CSR, cora România. Banii vor fi folosiți pentru cumpărarea unor aparate medicale vitale pentru copiii cu probleme de sănătate. Partenerii și beneficiarii campaniei din acest an sunt: Asociația Salvaţi Copiii!, Fundaţia Dăruieşte Aripi, Asociația Little People, Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Fundeni, Spitalul Maria Sklodowsk Curie – din București, Spitalul Clinic Județean Cluj-Napoca – Secția Ginecologie, Spitalul Județean Drobeta, Spitalul Județean de Urgenţă Bacău.