Cora City Park a încântat simţurile clienţilor cu un cooking show condus de doi chefi talentaţi

Cora City Park a încântat simțurile clienților cu un cooking show condus de doi chefi talentați

Ştire online publicată Marţi, 27 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 25 Octombrie, Cora City Park a organizat pentru aproximativ 70 de clienți un cooking show în care au fost prezentate rețetele creative și delicioase a doi chefi talentați. Mihai Zamfir și Vasile Nicolae au încântat simțurile celor prezenți cu preparate din bucătaria internațională. Vedetele au fost fasolea mexicană cu mușchiuleț de porc, o salată cu rodii și suc de rodii și creveți cu legume thai alături de niște delicioase pachețele de primăvară.„Am dorit să arătăm clienților cora că deși bucătăria românească este printre cele mai gustoase din lume, o incursiune în cultura culinară a altor culturi și state poate fi o experiență desăvărșită. De la această idee a pornit și inițiativa noastră de a face acest cooking show unde am oferit spectatorilor nu doar niște simple rețete, ci am arătat felul în care din ingrediente simple se poate crea artă în farfurie”, a declarat Cristian Năstase - director magazin cora City Park.Pe de altă parte, Chef Vasile Nicolae a arătat: „E mereu o plăcere să gătesc în fața multor oameni pentru că prezența lor mă motivează de fiecare dată să îmi depășesc limitele și să sparg barierele gastronomiei. Mi-a făcut plăcere să fiu parte a acestui spectacol cora pentru că și eu, la rândul meu, sunt un client al acestui lanț de magazine. Cora are o varietate de produse și ingrediente din toate colțurile lumii și găsesc întotdeauna ce am nevoie. Sper că mulți dintre cei care ne-au urmărit vor prinde gustul și îndrăzneala de a experimenta tot mai mult și mai divers în propria bucătărie.”