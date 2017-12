Copilaşii şi-au pregătit ghetuţele pentru Moş Nicolae

Copilașii și-au pregătit ghetuțele pentru Moș Nicolae

Copiii, dar și părinții acestora au fost prezenți ieri, 4 decembrie, la Asociația Birth & Building Center (BB Center), unde au avut ocazia să participe la confecționarea mult așteptatelor ghetuțe pentru Moș Nicolae. Potrivit reprezentanților BB Center, aceasta a fost o întâlnire copii-părinți în care, prin intermediul tehnicilor de dactilo-pictură, pictură și colaj, toată lumea a fost creativă și în acest fel a fost facilitată interacțiunea pozitivă în cadrul familiei.În plus, s-a lucrat împreună cu cei mici pentru identificarea manierelor pozitive și constructive de sprijin atât în plan social, cât și în plan educațional.La finalul atelierului amintit, copilașii au avut ghetuțele mult râvnite, cu care îl vor întâmpina pe Moș Nicolae, pentru a primi cadourile, iar părinții au avut satisfacția petrecerii timpului cu propriii copii, dobândind noi abilități de interacțiune, adecvată în familie.„Din anul 2014, am început aceste ateliere dedicate copiilor și îndrumării părinților, pentru a fi pur și simplu alături de cei mici. Cu aceste acțiuni, ne-am propus să creăm amintiri, să îi sprijinim pe părinți să își observe copiii fiind alături de ei, nu în fața lor sau făcând ceva în locul lor. În cadrul întâlnirii, exersăm rolul de părinte ca un însoțitor, observator atent la ce poate face copilul și nu la ce ne-am dori să facă. Acesta este primul an în care nu am mai fost psihoterapeut în cadrul întâlnirii, ci alături de părinți, am făcut ceea ce spun mereu în întrevederile dedicate lor. Cert este că micuții sunt mereu curioși și atenți la feedback-ul părinților și vorbesc despre dorințele ce vor prinde viață în cizma lui Moș Nicolae și de multe ori și despre cele ale părinților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Veronica Ardelianu, psiholog.