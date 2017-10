Copilărie furată! Mii de copii de la ţară nu au sărbătorit 1 Iunie

Copilărie furată! Mii de copii de la țară nu au sărbătorit 1 Iunie

În România, un copil din doi se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar aproape 300.000 de copii nu frecventează școala. Însă, mortalitatea infantilă și rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor sunt cele mai îngrijorătoare. Țara noastră se numără printre țările europene cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub cinci ani, iar din 1.000 de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt mame.Efect al lipsei accesului la îngrijiri și educație pentru sănătatea sexuală și a reproducerii, rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani este cea mai îngrijorătoare, România înregistrând 34 de nașteri la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia.„Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un număr mai mare de nașteri în adolescență decât state precum Rwanda, Trinidad Tobago, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Albania, Bahamas, Botswana, Burundi, Djibouti, India, Mauritius. În plus, datele Eurostat arată că, în Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani. Această situație a determinat Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale să atragă atenția Guvernului României că a devenit urgentă adoptarea unei strategii naționale pentru a asigura accesul la educație sexuală și consiliere privind sănătatea reproductivă pentru tinerele și adolescentele din țară”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației Salvați Copiii.Și mai grav este că lipsa unei acoperiri cu servicii medicale universale, precum și lipsa unei alimentații suficiente și o calitate slabă a apei potabile îi expun pe cei mai dezavantajați copii la un risc foarte ridicat de deces. Aceste cauze sunt valabile și pentru România, care se numără printre țările europene cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub cinci ani (11,1 la o mie de nașteri), doar Moldova și Albania având rate mai ridicate. Prin comparație, rate de patru ori mai mici înregistrează Finlanda, Islanda, Luxemburg, Norvegia și Slovenia.Un alt fenomen des întâlnit în țara noastră este căsătoria înainte de vârsta de 18 ani. Aceasta reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor și este ilegală într-un număr tot mai mare de țări.„Căsătoria timpurie are consecințe devastatoare pentru viața unei fete, a cărei copilărie se termină prea curând, prin intrarea forțată în perioada de maturitate și maternitate, înainte de a fi pregătită din punct de vedere fizic și mintal. Ele se simt adesea lipsite de putere și sunt private de dreptul la sănătate, educație și siguranță. Căsătoria timpurie îi afectează, de asemenea, și pe băieți, însă într-o măsură mult mai redusă decât în cazul fetelor”, este de părere președintele Salvați Copiii.În ce privește abandonul școlar în ciclul primar și gimnazial, România rămâne printre țările care se confruntă în mod serios cu această problemă, cu un procent de 12,1 la sută, considerat ca fiind scăzut prin raportarea la situația globală, însă îngrijorător la nivel european.Raportul făcut public de Salvați Copiii, ca un semnal de alarmă pentru cei care nu au sărbătorit 1 Iunie, mai arată că, în fiecare zi, în întreaga lume, mai mult de 16.000 de copii mor, înainte de a împlini vârsta de cinci ani, cel mai adesea din cauze prevenibile. Aproximativ o pătrime din numărul total de copii sub cinci ani au dezvoltarea fizică și mentală încetinită, din cauza malnutriției. 168 de milioane de copii din întreaga lume sunt exploatați prin muncă, o adolescentă din cinci se căsătorește la fiecare șapte secunde și, la fiecare două secunde, o adolescentă naște.