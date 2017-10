Copilărie cu dor de părinţi

Copilărie cu dor de părinți

Sărbătorile au venit și au plecat. Și odată cu ele au plecat și părinții a sute de copii din Constanța, pentru încă un an la muncă în străinătate. Au pus ban pe ban, au cumpărat cadouri și dulciuri, iar în decembrie au venit să-i bucure pe micuți. Vacanța însă s-a terminat și despărțirile s-au lăsat din nou cu lacrimi. Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copiilor, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a anunțat că, la nivel național, peste 81.000 de copii aveau, la finele anului trecut, cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. Astfel, datele arată că 59.774 de familii au cel puțin un membru care lucrează peste hotare și 16.197 dintre acestea au ambii părinți plecați. În total, peste 81.000 de copii sunt afectați de fenomenul migrației părinților. „Tati a venit când am tăiat porcul, la bunica. A adus o geantă mare cu bomboane și cadouri pentru mine și fratele meu. A stat cu noi și la Crăciun și la Anul Nou. Ieri, a plecat înapoi în Germania. Știam că o să plece, dar tot am fost tristă. Și mama a plâns, și tata a plâns și a promis că o să se întoarcă cât poate de repede. Deja îmi este tare dor de el. De-abia aștept să vorbesc cu el diseară, pe internet!”. Așa povestea, zilele trecute, Miruna, o fetiță de Constanța, despre tatăl ei plecat la muncă în străinătate. Peste 4.000 de copii, orfani cu părinți La fel ca ea suferă de dorul părinților sute de alți copii din județ. Îi consolează doar gândul că într-o zi nu vor mai fi nevoiți să plece și vor rămâne împreună pentru totdeauna. Potrivit datelor făcute publice, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța monitorizează numărul copiilor care sunt în grija altor rude și au părinții plecați în străinătate. „La jumătatea anului 2013, în județul Constanța figurau 4.044 de copii cu cel puțin unul din părinți plecat la muncă în străinătate. 829 de minori au ambii părinți plecați, 2.749 au un singur părinte plecat și 466 au părintele unic susținător al familiei monoparentale plecat. Numărul copiilor lăsați în țară a crescut semnificativ în județul Constanța față de anul 2012, când, în evidențele DGASPC figurau puțin peste 3.500", a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al instituției, Roxana Onea. În grija rudelor Numai o parte din ei au avut însă marea bucurie de a-și revedea părinții de sărbători. Mulți nu au petrecut nici Crăciunul, nici Revelionul împreună cu mama și tatăl lor. Aproape toți minorii care au părinți plecați peste hotare sunt, în prezent, în grija rudelor, în special la bunici. „Din totalul înregistrat de instituția noastră, 3.919 copii sunt în îngrijirea rudelor până la gradul al patrulea, fără măsură de protecție. Restul sunt cu măsură de protecție, 15 fiind în centre de plasament publice sau private, 87 la rude până la gradul al patrulea și cinci la alte persoane ori familii. De asemenea, cinci copii sunt în alte situații”, a mai adăugat Roxana Onea. Din păcate, de multe ori, rudele „împovărate” cu grija acestor copii nu pot suplini grija părinților. Și, dincolo de dorul de mamă și de tată, copiii sunt privați de o educație adecvată și de o viață normală de familie. Unele organizații non-guvernamentale au întins deja o mână de ajutor acestor micuți și îi vizitează periodic, stau de vorbă cu ei și îi ajută să treacă cu bine peste această perioadă. Dar nimeni nu-i poate înlocui pe părinți.