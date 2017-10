Copilăria lui Valentin se împarte între spital şi căsuţa prăpădită din Poarta Albă

Copilăria lui Valentin se împarte între spital și căsuța prăpădită din Poarta Albă

La sfârșitul anului trecut, vă prezentam povestea impresionantă a unui copil de nouă ani din localitatea Poarta Albă, bolnav de cancer. Revenim și facem același apel - familia micuțului Valentin, din Poarta Albă, are neapărată nevoie de ajutor pentru a-i asigura micuțului toate cele necesare și a-i alina suferința. Drama micuțului Valentin Cristian a început acum mai bine de doi ani, când a fost diagnosticat cu cancer. Medicii i-au depistat o tumoră la rinichiul stâng. Avea doar șapte ani. A urmat tratamentul. Dintr-o dată, copilăria lui Valentin s-a transformat în drumuri la spital, internări, tratamente. În iunie 2005, micuțul a fost operat la Spitalul Clinic pentru Copii „Sfânta Maria“, din Iași. A urmat un an de chimioterapie, analize peste analize. În noiembrie 2006, testele au scos la iveală o recidivă locală. Băiețelul a fost operat din nou și a făcut chimioterapie timp de un an. Nici în prezent starea lui de sănătate nu este bună. Mama, Elena Gaju, ne-a povestit că micuțul nu vrea să mănânce și, din această cauză, a slăbit foarte mult. Familia Gaju se află într-o situație disperată. Capul familiei, tatăl lui Valentin, a plecat să muncească în Spania. Acum o lună, mama, Elena Gaju, a mai dat naștere unei fetițe. Bucuria femeii este că micuța este sănătoasă. Le-a adus speranța în suflet. Numai că bucuria nu este completă. Micuțul Valentin trebuie să meargă la spitalul din Iași pentru investigații amănunțite. Numai că situația este foarte complicată. „Nu avem nici bani și nici nu știu cu cine să las fetița ca să merg cu Valentin la Iași. Nu știu ce să mai fac, cum să mă mai descurc”, ne-a povestit femeia. Micuțul trebuie să mănânce multe fructe și legume, să fie hidratat corespunzător. „Câteodată, îi dau să mănânce ce trebuie, dar sunt situații când îi dau ce am în casă“, ne povestește femeia. Familia Gaju locuiește într-o căsuță la marginea satului. Când plouă afară, plouă și în casă, pentru că, din cauza furtunilor, acoperișul s-a deteriorat. Și-au mai achitat din datorii. În plus, o cunoștință i-a donat lui Valentin un calculator, care îi mai înveselește zilele. Pentru a-i asigura lui Valentin cele necesare, familia Gaju are nevoie în continuare de ajutor. Cei care îi pot ajuta, cu orice, îi pot contacta la numărul de telefon 0720.759.945. Este una dintre dramele pe care colega noastră, Alina Enache, le-a redat în paginile cotidianului “Cuget Liber”. Nu este pentru prima dată când a susținut campanii de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate. Pentru calitatea demersului jurnalistic în sprijinul comunității, Alina Enache a fost premiată sâmbătă, în cadrul Galei UNICEF, de către fundația „Prețuiește viața” înființată de Andreea Marin Bănică.