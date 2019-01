Copil de un an şi jumătate, în stare gravă după ce ar fi fost diagnosticat greşit. Reacţia ministrului Sănătăţii

Copil de un an și jumătate, în stare gravă după ce ar fi fost diagnosticat greșit. Reacția ministrului Sănătății

Copilul a ajuns la spitalul judeșean din Vâlcea cu febră mare. Medicii l-au diagnosticat cu laringită și i-au asigurat pe părinți că se va face bine. Starea de sănătate a copilului s-a agravat și a fost transportat de urgență la spitalul Marie Curie.



Părinții îi acuză pe medicii din Vâlcea de neglijență și susțin că analizele copilului au fost făcute abia în a doua zi de internare, când s-a decis ca micuțul să fie transferat la un spital din Capitală. De asemenea, familia susține că au fost nevoiți să cumpere un aparat de aerosoli pentru care nu ar fi primit instrucțiuni de folosire de la medici.



Părinții vor să depună o plângere împotriva medicilor care l-au tratat pe copil.



Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține că în acest caz nu au fost respectate întocmai protocoalele de transfer și procedurile, adăugând că a fost declanșată o anchetă la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.



"Și eu am declanșat o anchetă împreună cu inspectorii Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, dar copilul de un an și jumătate a fost internat în data de 3 ianuarie cu diagnosticul de laringită acută. În data de 4 ianuarie, dimineața, starea copilului s-a agravat și în acel moment au început demersurile, spun cei de la spital (Spitalul Județean de Urgență Vâlcea - n.r.), pentru transferul copilului în București. Tot ce pot să vă spun, în afară de rezultate anchetei care mi se vor aduce la cunoștință, e că nu s-au respectat întocmai protocoalele de transfer și procedurile", a declarat joi, pentru AGERPRES, Sorina Pintea.



Ea a explicat că, în momentul în care se dorește transferul unui pacient aflat în stare critică, se anunță Comitetul Operațional pentru Situații de Urgență care ia legătura cu spitalele din București.



"În momentul în care se dorește transferul unui pacient critic, se anunță Comitetul Operațional pentru Situații de Urgență (COSU) care ia legătura cu spitalele din București, anunțând că este necesar transferul unui pacient critic. La 14,00 s-a luat legătura cu cei de la COSU, iar la 14,30 s-a primit acceptul de transfer de la Spitalul 'Marie Curie'. Între timp, eu am înțeles că medicii de la Vâlcea au luat legătura personal cu medici de la spitalele din București ori acest lucru întârzie foarte mult. Pacientul a fost transferat cu ambulanța, neexistând posibilitatea transferului aerian în acel moment", a spus ministrul Sănătății.



Sorina Pintea a adăugat că nu va trimite Corpul de Control la Spitalul din Vâlcea.



"Direcția de Sănătate Vâlcea, prin inspectori, va face o anchetă internă să vadă exact ce s-a întâmplat, dar nici eu, nici DSP nu ne putem antepronunța cu privire la un posibil caz de malpraxis, asta vor decide specialiștii", a punctat ministrul.



Conducerea Consiliului Județean Vâlcea ar putea solicita declanșarea unei anchete interne la secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență, după ce un copil de un an, internat o zi aici, a ajuns în stare foarte gravă la un spital din București.



Reprezentanții CJ Vâlcea susțin că au fost informați despre acest caz, miercuri, de rudele copilului, acestea suspectându-i pe medicii care l-au consultat pe micuț că au pus un diagnostic greșit.





