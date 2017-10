Copiii, voluntari în lupta cu gunoaiele pe Grindul Chituc

Grindul Chituc, zonă protejată aparținând Rezervației Biosferei Delta Dunării, ascunde o altă lume, altă civilizație: nu construcții, nu zgomot, poluare sau agitație. Ești doar tu și natura. În jur poți vedea sălbăticia, păsările care au prins coloritul vegetației de aici, lebede, scoici, pești... Din păcate, turiștii veniți aici uită că este zonă protejată și lasă în urmă gunoaie. Drumul pe grindul Chituc este greu de parcurs, pe alocuri se afundă în nisip, în alte locuri se trece peste vegetație. După ce am traversat un pod am ajuns pe digul Direcției Apelor Dobrogea-Litoral (DADL), care separă lacul Sinoe de Marea Neagră, cu lacul pe partea stângă și Marea Neagră pe partea dreaptă. Din acel moment a început acțiunea de ecologizare, motivul excursiei noastre pe grind. Copiilor li s-au alăturat redactorii „Cuget Liber”. Acțiune de ecologizare în zona Edighiol – Periboina 17 copii ai Colegiului Tehnic „Nicolae Titulescu” din Medgidia și-au pus mănuși și au luat saci cu ei pentru a ecologiza zona. „Avem un parteneriat încheiat cu DADL-ul, în cadrul proiectului «Împreună pentru un mediu curat». Am venit aici pentru a promova acțiunile de ecologizare, dar și alte proiecte de mediu”, ne-a mărturisit Jenica Sava, diriginta copiilor. Nicoleta Nae s-a aflat în grupul celor 17: „Am participat benevol la această acțiune pentru a ecologiza zona. În felul acesta poate că și alți copii vor face ca și mine și vor participa ca voluntari”. Georgiana Foiaș, din punctul meu de vedere, cea mai conștiincioasă din grup, a strâns doi saci mari de deșeuri: „Am venit să particip la acțiunea de ecologizare și sunt foarte încântată că am avut prilejul să schimb ceva aici. Satisfacțiile sunt uriașe”, ne spune eleva de clasa a XII-a. Digul, lung de câțiva metri, oferă o priveliște unică: păsări care stau pe marginea lacului, bărci părăsite, ruinele vechi ale unei construcții de dinainte de 1989 - după cum ne-a spus un însoțitor al DADL, șerpi în vegetație etc. După câțiva kilometri ne-am umplut toți sacii cu deșeuri găsite pe dig și ne-am îndreptat către mare, pe un drum lăturalnic. Mașina vapor Baia de țânțari din vegetație ne-a trezit din magia momentului, dar ne-am desfătat cu alte plăceri: marea. Fiecare copil a căutat o scoică mai deosebită pentru a o lua acasă, alții au imortalizat momentul făcând poze, iar alții s-au plimbat pur și simplu pe mal, ascultând cu vuietul mării, adânciți în gânduri. Șopotul apei, al vântului, al vietăților din rezervație, bărcile pescărești de la mal te lăsau fără suflare. Dintr-o dată miracolul a dispărut brusc, magia s-a risipit. Motivul: un tub de televizor aruncat pe mal. Trecem repede peste incident și ne întoarcem fericiți, lihniți de foame după câteva ore de ecologizare și mulțumiți că am putut schimba ceva. Cel mai palpitant moment al excursiei a fost, de departe, plimbarea cu o mașină englezească 4x4 prin mare. Da, am intrat cu mașina în mare. Șoferul, cel mai bun după cum am aflat de la colegii lui, nu a dezmințit laudele și ne-a plimbat cu mașina prin mare, la mal ce-i drept, însă senzația a fost, pentru mine, inedită și fascinantă. Vorba unui copil din grup: mașina-vapor.