Copiii victimelor violenţei domestice îi cer lui Moş Crăciun o minune şi pentru mămicile lor

Bătute crunt chiar sub ochii celor mici, alungate din casă noaptea, cu copiii în braţe, singure, fără un adăpost şi fără cineva care să le apere, trei femeie împreună cu cei şapte copii ai lor nu mai sunt singure şi se simt acum în siguranţă la Locuinţa Protejată Victimele Violenţei Domestice, deschisă de DGASPC în luna martie a acestui an, prin proiectul european „Venus – împreună pentru o viaţă în siguranţă”. Aici, mămicile beneficiază de un grup de suport, de consiliere vocaţională şi de tot sprijinul angajaţilor centrului, pentru ca ele să înceapă o viaţă nouă alături de copiii lor.







Una dintre mămici, să o numim Maria, povesteşte că şi-a întâlnit soţul pe când avea doar 15 ani. Din cauza unei neînţelegeri dintre acesta şi fratele Mariei, părinţii au gonit-o de acasă. S-a căsătorit cu bărbatul ei trei ani mai târziu, iar, la vârsta de 19 ani, s-a născut şi primul lor copil, o fetiţă.







Până în acel moment, spune Maria, căsnicia lor mergea de minune, dar, în momentul în care a apărut copilul în viaţa lor, soţul ei a început să o jignească, să îi facă tot felul de reproşuri, a bătut-o şi a dat-o afară din casă în toiul nopţii. Pe atunci se afla în Bucureşti şi a găsit adăpost într-un centru pentru victimele violenței în familie. „N-am stat mult acolo, pentru că m-a tot sunat și m-a implorat să îl iert. Îmi tot promitea că nu se va mai întâmpla niciodată, iar eu l-am crezut și m-am întors acasă împreună cu fetița. Am rămas însărcinată cu al doilea copil, un băiețel. După nașterea copilului au început iar jignirile, amenințările, m-a aruncat din nou în stradă, noaptea, la ora 2. L-am rugat să mă lase să stau până dimineața, deoarece nu aveam unde merge la ora aceea. A doua zi, după ce a plecat la serviciu, am luat copiii şi am fugit la părinții mei, în alt oraș“, povestește Maria.







Toţi cei care vor să întindă o mână de ajutor femeilor din locuinţa protejată, care vor să le facă sărbătorile mai frumoase micuţilor care au suferit deja prea mult până acum, o pot face începând de luni, de la ora 10, în centrul comercial VIVO!, acolo unde reprezentanţii DGASPC vor avea un stand şi o expoziţie cu decoraţiuni de Crăciun realizate de beneficiarii sistemului de protecţie.

Cei şapte copii din cadrul Locuinţelor Protejate Victimele Violenţei Domestice i-au scris lui Moş Crăciun în speranţa că şi pentru ei sărbătorile de iarnă vor fi, anul acesta, pline de fericire. Copiii ştiu că Moş Crăciun aduce daruri doar celor mici, dar îl roagă ca, de data aceasta, să facă o excepţie şi să se gândească şi la mămicile lor care au suferit foarte mult. „Poveştile care se cern aici te cutremură. Este greu să aşterni pe hârtie o descriere atât a chipurilor copiilor şi mamelor atunci când vorbesc despre greutăţile prin care au trecut”, povesteşte Oana Manoilă, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Bărbatul însă a aflat unde erau soția și copiii săi și a început să îi amenințe și pe părinții femeii. „Neavând liniște în casa părinților mei din cauza soțului, m-am mutat la niște prieteni, pentru o perioadă. Neputând să ne mai țină, aceștia m-au adus la Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice, unde mă aflu în prezent. Sunt convinsă că am făcut alegerea corectă plecând din acel mediu violent. Nu a fost ușor. Am încredere că voi reuși să depășesc acest moment greu şi că, în viitorul apropiat, voi avea o viață independentă și liniștită alături de copiii mei”, a spus Maria.