Copiii, victime ale violenței adulţilor. Bătăile repetate îi transformă din victime în agresori

Copiii, victime ale violenței adulților. Bătăile repetate îi transformă din victime în agresori

Nu există lună în care reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța să nu se confunte cu noi cazuri de abuz. Spre exemplu, numai în primele nouă luni ale anului 2018, în atenția DGASPC Constanța s-au aflat 356 de cazuri de diferite forme de abuz, dintre care 351 asupra minorilor și alte cinci asupra adulților.Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC, Oana Manoilă, din cele 356 de victime ale violenței, cele mai multe au fost în mediul urban: 230 cazuri, iar grupa de vârstă cea mai afectată s-a încadrat între trei și șase ani. A urmat categoria de vârstă 10-13 ani, cu 72 de cazuri și 7-9 ani, cu 60 de cazuri de violență. În rândul adulților, patru victime au avut între 26 și 35 de ani și una în categoria de vârstă 18-25 de ani.„Cele mai multe cazuri de violență împotriva copilului s-au referit la deprivarea de unele drepturi și neglijare: 281 de cazuri, iar în 55 dintre situații a fost vorba despre violența psihologică. Printre cauzele care au dus la apariția cazurilor de violență/abuz am identificat condițiile precare de viață, în 190 dintre cazuri, consumul excesiv de alcool, în 13 dintre situații”, a precizat Oana Manoilă.Cele mai multe cazuri de violență împotriva copilului s-au referit la deprivarea de unele drepturi și neglijare: 272 de cazuri, iar în 30 dintre situații a fost vorba despre violența psihologică. Principalele cauze care au dus la apariția cazurilor de violență/abuz împotriva minorilor sunt condițiile precare de viață și consumul excesiv de alcool.De precizat că 19 agresori au fost la rândul lor, în copilărie, victime ale violenței.Unde puteți semnalacazurile de abuzPentru a veni în sprijinul victimelor, în cadrul Serviciului Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie funcționează un Compartiment de Consiliere și un telefon de urgență - 0341.921- gratuit, disponibil non-stop, dedicat victimelor.Ca urmare, apelând acest serviciu, victima beneficiază de consiliere psihologică și juridică, de informare și educație, de mediere familială. De asemenea, acest compartiment de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie oferă și sprijin pentru victimele care doresc să obțină ordin de restricție.Concret, solicitanții sunt ajutați să completeze corect cererea de emitere a ordinului. De asemenea, compartimentul colaborează cu toate instituțiile abilitate - Poliție, medici de familie, spitale etc, în vederea soluționării cazurilor de abuz în familie.„Practic, la acest număr de telefon, victimele găsesc tot sprijinul de care au nevoie. Acestea pot solicita doar consiliere, de toate tipurile sau pot solicita chiar protecția pe o perioadă determinată în unul din centrele noastre speciale: locuința protejată ori modulul mamă-copil”, a completat Manoilă.În prezent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța dispune de două locații pentru victimele violenței, care pot găzdui până la 20 de persoane. Locațiile se adresează atât adulților, cât și copiilor. Aici, victimele beneficiază de tot sprijinul echipelor DGASPC, de consiliere psihologică, dar și juridică. În plus, acestea primesc mâncare, cazare, haine de schimb, produse de igienă, asistență medicală etc.În concluzie, persoanele care au nevoie de sprijin pot sta între 60 și 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de situație.În același timp, adulții sunt ajutați să se reintegreze în societate, sunt sprijiniți să își găsească un loc de muncă și eventual un loc unde să stea în chirie. La rândul lor, copiii sunt înscriși la școală ori la grădiniță.În cazul în care intrați în contact cu persoane care sunt victime ale violenței în familie, puteți semnala această situație la numărul de urgență 0341.921. În cazul violenței asupra copiilor, numerele de telefon disponibile non-stop sunt 0241.983, 0341.921 sau la 116.111 - CallCenter la nivel național.