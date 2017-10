Copiii sub trei ani ar putea fi îngrijiţi de bone, pe banii statului

Copiii sub trei ani ar putea fi îngrijiți de bone, pe banii statului

Ştire online publicată Miercuri, 17 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Muncii intenționează să dezvolte serviciile de îngrijire la do-miciliu a copiilor sub trei ani prin acor-darea unei sume de bani, cu care părinții vor putea plăti o bonă, în baza unei legi pe care ministerul o va pregăti. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (MMFES), Theodora Bertzi, instituția intenționează să elaboreze un proiect de lege care prevede acordarea unei sume de bani familiilor cu până la patru copii, pe care părinții să o folosească în scopul îngrijirii micuților sub trei ani. Astfel, părinții vor putea apela la o bonă care se va ocupa de îngrijirea copilului și care va fi aleasă și plătită de autoritățile locale. Familia va putea să aleagă între două posibilități, și anume aceea de a duce copilul la domiciliul bonei sau de a o chema acasă.