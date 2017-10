Copiii nevaccinaţi nu vor mai putea merge la şcoli de stat!

2

conventia de la Oviedo

CAPITOLUL I:Dispoziții generale Art. 1:Scopul și obiectul Părțile la această convenție protejează demnitatea și identitatea ființei umane și garantează oricărei persoane, fără discriminare, respectul integrității sale și al celorlalte drepturi și libertăți fundamentale față de aplicațiile biologiei și medicinei. Fiecare parte va lua în legislația sa internă măsurile necesare pentru a da efect dispozițiilor prezentei convenții. Art. 2: Întâietatea ființei umane Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. ... CAPITOLUL II:Consimțământul Art. 5: Regula generală O intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. Această persoană primește în prealabil informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să își retragă în mod liber consimțământul. Art. 6: Protecția persoanelor lipsite de capacitatea de a consimți 1. Sub rezerva art. 17 și 20, o intervenție nu se poate efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a consimți, decât spre beneficiul său direct. 2.Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără autorizația reprezentantului său, a unei alte autorități sau a unei alte persoane ori instanțe desemnate prin lege. Părerea minorului va fi luată în considerare ca un factor din ce în ce mai hotărâtor, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. 3. Atunci când, conform legii, un major nu are, datorită unui handicap mintal, unei boli sau dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără autorizația reprezentantului său, a unei autorități sau a unei persoane ori instanțe desemnate prin lege. Persoana vizată trebuie în măsura posibilului să fie asociată procedurii de autorizare. 4. Reprezentantul, autoritatea, persoana sau instanța menționată la paragrafele 2 și 3 primește, în aceleași condiții, informațiile prevăzute la art. 5. 5.Autorizația prevăzută în paragrafele 2 și 3 poate fi în orice moment retrasă în interesul persoanei vizate. ... Art. 8:Situații de urgență Atunci când, datorită unei situații de urgență, nu se poate obține consimțământul adecvat, se va putea proceda imediat la orice intervenție indispensabilă din punct de vedere medical în folosul sănătății persoanei vizate. ... CAPITOLUL III:Viața privată și dreptul la informație Art. 10:Viața privată și dreptul la informație 1. Orice persoană are dreptul la respectul vieții sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa. ... Lectura placuta la tot documentul. Sursa: https://www.medlegtm.ro/CONVENTIE%20Oviedo.pdf Concluzii: Nu te poate obliga nimeni sa te vaccinezi, nici sa-ti vaccinezi copiii si nimeni nu are permisiunea de a divulga informatii despre starea ta de sanatate!!! Vaccinarea este un act medical in scop profilactic si nu caz de urgenta!!!