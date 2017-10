Copiii mărşăluiesc în Parcul Tăbăcărie, de Ziua Mondială a Mediului

Copiii mărșăluiesc în Parcul Tăbăcărie, de Ziua Mondială a Mediului

„7 miliarde de vise. O singură planetă. Consumă cu grijă!” - acesta este sloganul sub care se sărbătorește, anul acesta, Ziua Mondială a Mediului. Cu acest prilej, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța organizează, în perioada 2 - 5 iunie, mai multe manifestări în care sunt implicați numeroși copii.Astfel, la Palatul Copiilor din Constanța, va avea loc expoziția de pictură cu tema „Pictăm visând la Planeta Pământ”, organizată cu copiii de la Cercul de Pictură. Vor fi premiate cele mai reușite lucrări. Apoi, copiii vor porni într-un marș cu pancarte cu mesaje despre protecția mediului în Parcul Tăbăcărie.Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului are loc, în fiecare an, pe data de 5 iunie și oferă ocazia de a readuce în atenția publicului unele reflecții asupra protecției mediului înconjurător, fenomen care în ultimii ani a devenit una din priorități la nivel mondial. Aniversarea acestei zile a fost stabilită în anul 1972, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinței de la Stockholm asupra mediului.