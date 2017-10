Copiii iubesc vacanţele în familie

Copiii iubesc vacanțele în familie

Vacanțele în familie sunt mai prielnice pentru copii decât jucăriile, consideră unul dintre cei mai importanți psihologi pentru copii din Marea Britanie.Părinții cheltuiesc sume de bani importante pe jucării pentru copiii lor, în detrimentul vacanțelor. "Aveți idee cât de multe dintre jucăriile pe care le oferim drept cadouri copiilor nu sunt de fapt dorite sau apreciate?", întreabă Oliver James, cel mai bine vândut autor de cărți de psihologie din Marea Britanie.Răspunsul variază de la o cincime până la două treimi, în funcție de sondaj. Totuși, având în vedere că Marea Britanie are cea de-a doua cea mai mare rată de cheltuieli anuale pe jucării din lume, cu o medie de 508 lire sterline pe an pentru fiecare copil, proporția crește oricum la un nivel deprimant."Furnizarea de bunuri materiale copiilor — în forme tot mai scumpe pe măsură ce aceștia cresc — este în întregime, 100%, menită să susțină industria care profită de ea", subliniază James, citat într-un articol publicat în ediția online a cotidianului The Telegraph.Sursa: agerpres.ro