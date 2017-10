Copiii, invitaţi să compună scrisori despre toleranţă

Copiii, invitați să compună scrisori despre toleranță

Poșta Română lansează, astăzi, de ziua Mondială a Poștei, a 37-a ediție a concursului epistolar. Tema aleasă în acest an – „De ce are nevoie lumea de toleranță" - își propune să aducă în prim plan dezideratul coexistenței armonioase. Concursul se adresează copiilor sub 15 ani. Lucrările vor fi redactate sub forma unor scrisori, cuprinzând între 500 și 1.000 de cuvinte și vor fi expediate oficiilor poștale județene, până la 15 ianuarie 2008, cu mențiune „Pentru concursul epistolar". La 1 februarie 2008, vor fi desemnați câștigătorii fazelor județene. Lucrările primelor trei clasați în fiecare județ vor participa la faza regională. Clasamentul la nivel național al concursului va fi stabilit până la 17 martie 2008. Lucrarea desemnată câștigătoare va fi tradusă în franceză sau engleză și transmisă Biroului Internațional al Uniunii Poștale Universale, care va trimite lucrările la UNESCO.