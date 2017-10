Copiii din centrele de plasament sunt ajutaţi să se descurce după excluderea din sistem

Copiii din centrele de plasament sunt ajutați să se descurce după excluderea din sistem

Copiii din centrele de plasament sunt ajutați de voluntari să se descurce atunci când ies din sistemul instituționalizat. Odată ce împlinesc vârsta de 18 ani, tinerii sunt lăsați să se descurce pe cont propriu, și, de cele mai multe ori, nu sunt pregătiți să facă față problemelor vieții. Prin proiectul „Mentoring peer to peer”, Centrul de Voluntariat „Centras” Constanța îi ajută pe aceștia să-și dezvolte abilități și atitudini pentru o viață independentă. Deși nu le oferă propriu-zis bunuri materiale, voluntarii lucrează direct cu tinerii pentru a-i învăța să se descurce, să ducă un stil de viață sănătos, să ges-tioneze un buget, să capete încredere în sine și să-și con-struiască o imagine de sine pozitivă. „Acești copii primesc de la centru, până la majorat, casă și masă, apoi, dintr-odată, se trezesc debusolați în vâltoarea vieții. Noi îi ajutăm doar să-și înțeleagă și să-și redimensioneze propria istorie de viață, să o privească dintr-o altă perspectivă, să-și dezvolte motive, interese personale, valori, să socializeze fără teama de a fi respinși, judecați, discriminați, să-și descopere resursele și să adopte un stil de viață sănătos”, a declarat, pentru Cuget Liber, Roxana Diaconu de la „Centras” Constanța. În program s-au implicat 11 elevi și nouă studenți, care au devenit voluntari mentori pentru 20 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, din trei centre de plasament. Prin metode și tehnici inovative precum mentoratul, teatrul forum, comunicare asertivă și consiliere de la egal la egal. Problema principală identificată de voluntari la copiii instituționalizați este lipsa motivației de viață, efect al carenței afective și al lipsei figurilor parentale. „Am aflat că pot avea încredere în mine” „După această experiență am reușit să comunic mai mult cu persoanele din jurul meu, să am mai multă încredere în mine, să-i ascult și să-i ajut pe ceilalți”, ni s-a destăinuit Georgiana. Ea a făcut pereche cu un voluntar Centras și așa a reușit să se descopere și să se înțeleagă. Gabi locuiește și ea într-un centru de plasament, alături de alte trei surori. Este încă destul de timidă, dar recunoaște că participarea în proiect a ajutat-o să descopere că poate avea încredere în ea. „Mi-a plăcut foarte mult această experiență, să-mi găsesc prieteni noi, dar, cel mai important, am aflat că sunt un sprijin pentru surorile mele și am devenit mai încrezătoare în propriile forțe”, a mărturisit Gabi.