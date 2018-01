Copiii din centrele de plasament sunt ajutaţi să ajungă "mari"

Copiii din centrele de plasament sunt ajutați să ajungă "mari"

În județul Constanța, avem la ora actuală sute de copii în centrele de plasament, care au nevoie mereu să fie ghidați și sfătuiți în viață. În sprijinul lor, a fost implementat un program educațional național numit „Ajungem MARI”, care are nevoie, acum, de voluntari în aceste centre, care să dedice timp copiilor și tinerilor instituționalizați.„Lucrăm în special cu copii din centre de plasament de stat, copiii care au suferit traume în urma instituționalizării, a abandonului sau a separării de familii. Copiii sunt minunați și au un potențial pe care, deseori, nu îl cunosc. În cei 3,5 ani de când a început programul, ne-am dat seama că una dintre principalele nevoi a copiilor este susținerea lor pe termen lung. Pentru a le oferi asta și pentru a asigura continuitatea programului facem recrutări la fiecare șase luni ca să găsim voluntarii fără de care acest program nu ar putea continua”, a declarat Iarina Taban, director executiv și fondator „Ajungem MARI”.În prezent, în programul „Ajungem MARI” sunt peste 2.000 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între trei și 20 de ani, din 125 de centre sociale și de plasament din toată țara. În județul Constanța există deja o echipă de 30 de voluntari care merg în Constanța și Agigea, la copiii din centrele de plasament de stat. În plus, ar mai fi nevoie de cel puțin 40 de voluntari care să se alăture echipei din aprilie.Aici, voluntarii merg săptămânal la ei pentru a-i susține cu ședințe interactive de pregătire școlară, ateliere creative sau ateliere de cultură generală, educație pentru sănătate, educație financiară sau educație civică.În plus, pe lângă cunoștințe, voluntarii le oferă copiilor încurajare, experiențe frumoase, oportunități, îi ajută să își descopere pasiunile, să își dezvolte abilitătile și le transmit valori pentru o viață sănătoasă. Toate activitățiile au rolul de a le da copiilor încredere în ei și a le forma abilități pentru a deveni adulți responsabili și independenți.Chiar dacă mare parte dintre voluntari nu au experiență de lucru cu copiii, aceștia vor participa la training-uri și vor fi consiliați de specialiștii „Ajungem MARI” pe întreaga durată a modului de voluntariat.Oricum, lucrând zi de zi cu acești copii, voluntarii au ajuns să spună că primesc de la ei chiar mai mult decât oferă și fac apel la cât mai mulți oameni să li se alăture și să îi sprijine pe copii pe termen lung.„Eu cred că merită să fii voluntar. Deși nu aveam experiență cu copiii, dorința de a împărtăși cu ei experiențe, dorința de a îi cunoaște mai bine, de a îi încuraja, m-a făcut să îmi doresc să devin voluntar. Cred că a fost o decizie foarte bună și experiența, o capeți pe parcurs. Partea frumoasă este că devenind voluntari, nu numai noi îi ajutăm pe copii. Și ei ne ajută pe noi. Avem de învățat unii de la alții. Fiecare moment petrecut cu ei ne învață să fim mai răbdători, să ascultăm mai mult și să încercăm să nu judecăm. La finalul întâlnirilor, suntem răsplătiți cu îmbrățișări și zâmbete care ne încarcă mereu pozitiv. Voi puteți fi pentru ei cele mai bune modele și îi puteți inspira. Până la urmă, acești copii reprezintă viitorul. Ei au nevoie să fie acceptați, integrați și să nu fie tratați diferit. Au nevoie de încrederea și susținerea noastră. Așadar, haideți să le fim alături în număr cât mai mare și împreună, să îi ajutăm să AJUNGĂ MARI”, a declarat Ionela, voluntar.Precizăm că modulul de voluntariat durează șase luni și începe în luna aprilie. Pană atunci au loc înscrierile, training-urile despre nevoile copiilor și metode de lucru cu ei și repartizarea voluntarilor la centre în funcție de program și disponibilitate.