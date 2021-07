Copiii din centrele de plasament, iniţiaţi în tainele bucătăriei pe litoral

Vineri, 16 iulie, de la ora 17:00, pe terasa „Rotisor” din Neptun va avea loc un show culinar de excepţie. Celebrul maestru în arta culinară chef Georgy Valery şi chef Liviu Bosnea vor face spectacol alături de opt copii din centrele de plasament din Braşov. Evenimentul face parte dintr-un proiect social prin care Culinary Arts School Braşov acordă burse de studii pentru calificarea în meseria de bucătar, adolescenţilor din casele de copii. „Este un proiect de suflet al meu. Am vrut să ajut benevol, fără să ies în evidenţă. Aceşti copii pe care statul îi dă afară din case la împlinirea vârstei de 18 ani şi nu-i mai susţine cu nimic. Am vrut să mă implic, pentru că noi, societatea civilă am putea să facem mult mai mult. Exemplul nostru ar putea fi multiplicat şi la Constanţa şi în alte oraşe, de a le oferi o şansă acestor copii”, a declarat pentru „Cuget Liber”, chef Georgy Valery. „Toată lumea, de la mare până la munte se confruntă cu o criză a forţei de muncă. De ce să aducem muncitori din Bangladesh sau din Filipine sau de oriunde din altă parte, când avem aici sub ochii noştri tineri care vor să înveţe o meserie şi noi îi putem ajuta. Eu deja am angajat un băiat de la casa de copii din Ghimbav. Trebuie să le dăm o şansă acestor tineri muncitori şi serioşi”, a spus chef Liviu Bosnea. Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism (ANBCT) le vor asigura locuri de muncă în domeniul HoReCa şi cazarea după ce pleacă din centrele de plasament.