Copiii din centrele de plasament fac daruri familiilor nevoiaşe

Copiii din centrele de plasament fac daruri familiilor nevoiașe

Numai o persoană care știe ce înseamnă neajunsurile, să nu ai și suferința poate înțelege cel mai bine durerea altuia, care se află în aceeași situație. O vorbă veche din popor spune că dar din dar se face Rai, iar când darurile vin de la oameni care au suferit ei înșiși, parcă aprecierea gestului și a lucrurilor primite este mult mai mare.Tinerii de la Centrul de Plasament „Ovidiu” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) au oferit, zilele trecute, o nouă lecție despre dragoste și despre fericirea de a împărți din puținul lor cu ceilalți.Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC, Oana Manoilă, în cadrul proiectului „Bucuria de a dărui”, aceștia au oferit cadouri unor familii defavorizate din localitatea Zorleni, județul Vaslui. Este vorba despre 20 de familii cu câte patru sau cinci copii cărora viața le-a arătat mult prea puține părți frumoase.„Noi mergem de cinci ani la aceste familii. Între copiii noștri și cei de la Zorleni s-au creat adevărate prietenii, iar cadourile pentru ei sunt personalizate. Andreea, spre exemplu, una dintre tinerele noastre, i-a dăruit Alesiei, o fetiță de cinci ani, tot ce a primit ea în aceste zile când a mers cu colindul. La fel au făcut și ceilalți tineri. Îi învățăm să dăruiască, să simtă și ei bucuria ce te cuprinde când faci pe cineva fericit”, a declarat Steluța Popa, inițiatorul programului „Bucuria de a dărui” și educator în cadrul Centrului de Plasament „Ovidiu”.Aceasta a precizat că, exact ca în fiecare an, tinerii din centru strâng bani din colinde, pentru a cumpăra cadouri pentru aceste familii și le oferă din puținul lor.„Aceste familii ne-au fost prezentate de preotul paroh al bisericii din Zorleni, Stelian Sin, care ne primește, an de an, cu brațele deschise, ca și cum am fi parte din familia sa și vrem să îi mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce a făcut pentru noi”, a mai spus Steluța Popa.v v vPentru toți acești copii sărmani, orice cadou este binevenit, orice lucrușor își găsește întrebuințarea și îi bucură enorm. Pentru ei, până și o simplă jucărie poate reprezenta un gest enorm, iar o hăinuță care să-i încălzească pe timpul iernii este un ajutor pentru care nu găsesc, uneori, cuvintele potrivite pentru a mulțumi. De fiecare dată, pe chipul acestor copii se citește o fericire ce nu poate fi descrisă în cuvinte, ce nu poate fi comparată cu nimic altceva.