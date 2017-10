Copiii din centrele de plasament constănţene, gazdele unei expoziţii dedicate Paştelui

Copiii din centrele de plasament constănțene, gazdele unei expoziții dedicate Paștelui

Copii, adulți și vârstnici din centrele de plasament ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța au deschis, ieri, expoziția cu vânzare „Paști către lumină” în centrul comercial Tom. Motivele pascale se regăsesc pe toate obiectele de artizanat expuse, prețul lor fiind cuprins între 1 și 30 de lei. Ieri, copii, adulți, elevi, tineri și invitați speciali au participat la deschiderea expoziției „Paști către lumină” din centrul comercial Tom, prilej cu care au pregătit și un moment artistic, în parteneriat cu elevii Colegiului Kemal Ataturk din Medgidia. „Cu toții au participat la expoziție, în funcție de posibilități. Produsele expuse au fost făcute cu dragoste, copiii lucrând la ele chiar de la începutul anului”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța. Obiectele de artizanat cu motive pascale, lucrate manual Expoziția cuprinde lucrări cu specific pascal realizate de copii, adulți și persoane vârstnice, beneficiari ai serviciilor Protecției Copilului. Mădălina S., de la Centrul de Plasament „Delfinul” din Agigea, este unul dintre copiii care au expus câte un produs de artizanat confecționat manual. A lucrat mai multe zile la el și îi crește inima de bucurie când îi cerem să ne arate oul lucrat și-l vede la un cumpărător. „Am umflat un balon, am aplicat ipsos, peste ipsos am lipit cu aracet un ziar, l-am lăsat să se usuce și l-am pictat cu acuarele”, ne-a povestit, timidă, fetița de 13 ani. Cumpărătorul este un domn care a mai luat parte la expozițiile acestor copii minunați. „Am mai participat la astfel de manifestări, cu drag de fiecare dată. Lucrurile realizate de ei sunt într-adevăr minunate, deosebit de atractive. Este și o dublă satisfacție: un cadou pentru noi și un ajutor pentru ei. Ouăle cumpărate o să le trimit fiicei mele în Danemarca”, a mărturisit bărbatul. Prețurile exponatelor sunt modice, cuprinse între 1 leu și 30 lei. „Banii vor ajunge la centre și vor fi folosiți pentru copii, în funcție de nevoile și de dorințele lor”, ne-a spus purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța. Pe lângă expoziția cu vânzare, copiii au dat și un minispectacol, în aplauzele frenetice ale celor prezenți. „Este al treilea an de când direcția organizează astfel de evenimente. Expoziția are ca scop promovarea imaginii beneficiarilor și o legătură mai apropiată cu persoanele din comunitate”, a declarat Liana Panaitescu, șeful Centrului de Plasament „Traian”. Obiectele sunt confecționate din cele mai diverse materiale: ipsos, plastic, ouă, paie, tot ce s-a putut folosi. Inventivitatea beneficiarilor a făcut ca obiectele să capete viață, culoare. Până pe data de 17 aprilie puteți admira și cumpăra obiectele de artizanat cu motive pascale realizate de sufletele nobile.