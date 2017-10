Copiii de până la trei ani ar putea fi scoşi de la întreţinere

Proiect de lege:

Copiii de până la trei ani ar putea fi scoși de la întreținere

Copiii de până la trei ani ar putea fi excluși din numărul persoanelor care plătesc cheltuielile cu apa, căldura sau gazul în cadrul asociațiilor de proprietari. Decizia ar putea fi luată dacă va fi aprobată o inițiativă legislativă depusă de un senator liberal.Printre propunerile acestuia și extinderea termenului de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari afișate pe lista lunară de plată, de la cel mult 20 de zile calendaristice la un maximum de 30. În plus, inițiatorul consideră că includerea minorilor care au sub trei ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cheltuielile asociației de proprietari nu este justificată deoarece consumul realizat de aceștia se poate reflecta în contoarele de apă sau în consumul locuinței per ansamblu.„În condițiile în care animalele mici de companie (pisici, căței etc.) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuință sau apartament/persoană consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile «provocate» de bebeluși pentru buna desfășurare a asociației proprietarilor de locuințe”, susține senatorul Dragoș Luchian în expunerea de motive a inițiativei legislative.