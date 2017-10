Copiii cu diabet din mediul rural, prea săraci pentru a-şi trata boala

Copiii cu diabet din mediul rural, prea săraci pentru a-și trata boala

Numărul bolnavilor de diabet aflați în evidențele specialiștilor constănțeni este mai mare comparativ cu anii trecuți. În prezent, sunt înregistrați peste 19.500 de pacienți, iar procentajul reprezentat de copii și tineri diagnosticați cu această afecțiune este în creștere. Un aspect asupra căruia atrag atenția specialiștii este respectarea unui regim alimentar dietetic, altfel riscându-se compromiterea tratamentului medical. Mulți dintre copiii cu diabet locuiesc în mediul rural, iar asigurarea unei alimentații sănătoase este o problemă. Atât din cauza lipsei posibilităților financiare, dar și pentru că părinții nu beneficiază de consiliere nutrițională, prin care să li se explice modul de calculare a aportului caloric. Asta au descoperit, în urma deplasărilor făcute în județ, reprezentanții Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land” Constanța, organizație non-guvernamentală înființată în noiembrie 2008 și care are 120 de membri, dintre care 60 de copii și tineri cu diabet. „La spital primesc o alimentație adecvată și informații minime necesare. Dar, odată ajunși acasă, copiii cu diabet nu au ce mânca. Cum să se mai pună problema unei alimentații sănătoase. Aveau în frigidere numai cartofi și ceapă”, ne-a spus Liliana Moldoveanu, președin-tele asociației. Carne și brânză pentru copiii cu diabet de la sat În perioada ianuarie - martie, membrii asociației au vizitat familiile copiilor cu diabet din trei localități constănțene și au discutat cu autoritățile locale privind probleme cu care se confruntă bolnavii. „Ne-am întâlnit cu asistenții sociali din comune și le-am explicat ce presupune diabetul insulino-dependent, pentru că am avut surpriza să constatăm că nu știau. Am reușit să încheiem parteneriate de colaborare cu autoritățile din Valu lui Traian, Cuza Vodă și Mircea Vodă, în baza cărora copiii cu diabet vor primi pachete cu alimente, respectiv carne, brânză, lapte și ouă. De asemenea, li se va asigura transportul la spital când vor avea nevoie”, a declarat președintele Asociației „Sweet Land”. Acțiunea va continua, pentru a crea o bază de date cu toate informațiile privind evoluția bolii și starea socială a diabeticilor, dar și pentru a veni în sprijinul minorilor și tinerilor cu această afecțiune, din întreg județul. Afecțiunea e o necunoscută chiar și pentru părinți Lipsa unei consilieri nutriționale este o altă deficiență a sistemului pe care o resimt diabeticii și familiile lor. „Medicul pune diagnosticul și oferă o minimă informare, dar atât cât îi permite timpul, pentru că sunt puțini specialiști și mulți pacienți. Iar părinții nu înțeleg pe deplin ce presupune nutriția în cazul diabetului. Am întâlnit situații când copilul înțelegea mai bine decât părintele”, a afirmat Liliana Moldoveanu. Potrivit reprezentanților asociației constănțene, au fost situații când mămicile au fost alarmate de asistentele medicale care le-au „sfătuit” să elimine din hrana copiilor bolnavi supele, pentru că au morcovi. „Diabeticii pot mânca orice, dar cu măsură. Trebuie o disciplinare a stilului de viață, care implică și părinții, pentru că diabetul este o boală de familie”, a atras atenția președintele asociației. Asistentele medicale, instruite în nutriție și psihologie Problema a fost dezbătută, în aprilie, la întrunirea Federației Asociației Diabeticilor din România - la care este afiliată și Asociația „Sweet Land” din Constanța. În urma întrunirii, s-a solicitat Ministerului Sănătății specializarea asistenților pe nutriție și dietetică, pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale specifice diabetului. Răspunsul ministerului de resort, sosit la sfârșitul lunii aprilie, a arătat că „propunerea este oportună și a fost înaintată o solicitare Centrului Național de Perfecționare în domeniul medical”. Astfel, vor fi instruiți asistenții medicali educatori, pentru fiecare specializare în parte. „În cazul diabetului zaharat, asistenții medicali vor urma cursuri de psihologie, diabet și nutriție”, se mai arată în răspunsul ministerului. În lipsa unui tratament adecvat, diabetul se agravează și cauzează complicații. Le resimte un tânăr de 28 de ani, din Movilița, în cazul căruia evoluția bolii nu a fost monitorizată corespunzător. „Face tratament de 20 de ani, dar nu a fost monitorizat. Părinții l-au «tratat» cu miere de albine, care este precum o bombă pentru diabetici. În prezent, a orbit și facem demersuri pentru a-l include într-un grad de handicap sporit”, a spus reprezentantul asociației.