Copiii cu autism au fost, pentru câteva clipe, doctori, ingineri sau magicieni

Copiii cu autism care fac terapie la Centrul „Marea Neagră” au pus în scenă, ieri, un spectacol pentru a-i arăta lui Moș Crăciun ce au învățat la ședințele terapeutice. Au recitat poezii, au dansat și au arătat că știu să identifice obiectele și la ce sunt folosite. Iar pentru micuții cu această afecțiune, care deprind practicile considerate ca fiind banale după luni lungi de terapie, este lucru mare. Autismul este o tulburare a creierului care interferează cu abilitatea de a comunica, de a relaționa cu cei din jur și de a duce o viață normală. Micuții diagnosticați cu această afecțiune au nevoie de ajutor profesionist pentru a deprinde abilități care, în cazul altora aflați la vârsta lor, par să vină de la sine. Pentru ei, cuvintele, zâmbetul sau joaca sunt rezultatul unor ore lungi de terapie comportamentală aplicată (ABA). Spectacol pentru Moș Crăciun Ieri, Muzeul de Sculptură „Ion Jalea” a găzduit un mic spectacol pus în scenă de copiii cu autism care sunt tratați la Centrul Terapeutic „Marea Neagră” de Sprijin a Per-soanelor cu Autism. Unii au ascultat cuminți indicațiile terapeuților, privind uimiți la marea de părinți care îi urmăreau zâmbind, dar având ochii înlăcrimați. Alții, mai sperioși, au plâns și au țipat (de altfel, țipătul este pentru mulți copii cu autism modalitatea firească de a se exprima). Când le venea rândul să iasă în față și să-și facă „numărul”, cu toții erau însă numai un zâmbet. Costi nu a fost prea liniștit până și-a auzit numele, dar atunci, ajutat de unul dintre terapeuți, a intrat în pielea unui adevărat doctor. A demonstrat, în cele câteva clipe în care atenția întregii săli a fost ațintită asupra lui, că știe ce conține o trusă medicală, la ce folosește instrumentarul medical și care sunt părțile corpului. Mario, un alt băiețel diagnosticat cu autism, a fost inginer constructor și a ridicat un turn, reușind că așeze piesele după culoare, mărime și formă. Dani și-a dovedit calitățile de magician și doar pipăind a știut ce obiecte ascunseseră părinții din public în mai mulți săculeți. A avut, tot timpul, un zâmbet larg pe chip. De asemenea, cu toții au dansat și l-au primit încântați pe Moș Crăciun, care le-a dăruit mai multe jocuri, necesare în ședințele de terapie. 2% din impozitul pe venit le-ar fi de ajutor Spectacolul a demonstrat cât de necesară este urmarea unei terapii, fie că este vorba de ABA, de terapia comunicării funcționale cu ajutorul pictogramelor (PECS), de ludote-rapie (metodă de tratament al bolilor mintale prin joc), pentru micuții cu autism - căci astfel deprind lucrurile elementare pentru a duce o viață cât mai aproape de normal. Tratamentul este însă de durată și costi-sitor (aproximativ 3.000 de lei pe lună) și nu toate familiile au veniturile necesare pentru achitarea lui. Psihologul Cristina Gemănaru, președintele Centrului Terapeutic „Marea Neagră” de Sprijin a Persoanelor cu Autism, face demersuri pentru a strânge fondurile necesare pentru asigurarea tratamentului micuților ale căror familii nu au posibilități. Specialistul face, astfel, un apel către constănțeni, pentru a veni în ajutorul copiilor cu autism donând 2% din impozitul pe venit. „Există această opțiune, de a direcționa 2% din impozitul pe venit în contul unei asociații. Constănțenii care doresc pot direcționa acești 2% în contul Centrul Terapeutic «Marea Neagră», prin completarea formularului 230, pentru a contribui la terapia copiilor depistați cu autism care reprezintă cazuri sociale”, a arătat dr. Cristina Gemănaru. Micuții cu această afecțiune au nevoie de două până la cinci ore de terapie pe zi pentru a se observa o îmbunătățire în comportamentul lor. În caz contrar, riscă să devină adulți cu schizofrenie. Copii cu zâmbet trist Dani este unul dintre copilașii care au nevoie de ajutor. În vârstă de 11 ani, băiețelul a fost diagnosticat cu autism la cinci ani - destul de târziu, având în vedere că indicat este ca afecțiunea să fie depistată la o vârstă cât mai fragedă - și a început terapia ABA în luna iunie a acestui an. Rezultatele se observă deja, ne-a spus mama lui, Aurica Iordache: „Dacă înainte nu mă înțelegeam deloc cu el, acum mă ascultă, vorbește în propoziții, chiar dacă de două sau trei cuvinte. Mânca numai chipsuri și pâine goală, dar acum pot să-i dau de toate”. Din păcate, posibilitățile financiare ale femeii sunt reduse, cu atât mai mult cu cât îl crește singură. Iar băiatul, care face două ore de terapie pe zi, ar trebui să „lucreze” cel puțin patru ore. De asemenea, și Marius I. are nevoie de sprijin financiar pentru a putea urma în continuare ședințele terapeutice. „A fost diagnosticat cu autism la cinci ani. Acum are șapte ani și ne dorim foarte mult ca Marius să fie integrat într-o școală cu program normal, deoarece a avansat foarte mult, reușește să numere și să scrie toate cifrele de la 1 la 20, iar figurile geometrice le diferențiază cu ușurință”, a arătat mama lui. În situația lor mai sunt aproximativ 300 de copii la nivelul județului nostru, iar 17 dintre ei fac terapie la Centrul „Marea Neagră”.