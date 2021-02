Copiii Centrului de plasament „Delfinul” înfruntă viaţa în paşi de dans

Copiii au pregătit şi un dans special ce prezintă o poveste despre dragoste şi încredere. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, trupa s-a înfiinţat în anul 2016, totul pornind de la o simplă joacă. Dansul era, pe atunci, doar o modalitate prin care copiii se recreau însă, în scurt timp, a devenit o provocare asumată, care a atras după sine participări la concursuri locale, naţionale şi internaţionale, multe cupe, diplome şi medalii.





„Acum, pentru copii, orice concurs de la care nu pleacă măcar cu un premiu, este o dezamăgire imensă şi un motiv de a se antrena şi mai mult pentru următoarea competiţie. Palmaresul trupei în nici cinci ani de când există este uimitor: 127 de trofee, 30 de diplome de participare şi 500 de medalii, iar medalii de participare, 80”, a declarat antrenorul trupei, Chenan Iomer.











Mai în glumă, mai în serios, copiii spun că el, Chenan, ar fi, de fapt, omul „vinovat” pentru tot, fie că este vorba despre lucruri bune, fie că este vorba despre lucruri mai puţin bune: Chenan este de vină că nu se potrivesc costumele, este de vină şi atunci când copiii sunt obosiţi, sau când muzica nu se aude aşa cum trebuie, când decorul nu este complet etc. Acestea sunt doar glume din interiorul trupei. De fapt, toţi îi sunt recunoscători pentru timpul pe care şi-l dedică trupei şi pentru toate eforturile pe care le face pentru ei.





Purtătorul de cuvânt al DGASPC, Oana Manoilă spune că trupa avea şase membri, dar, acum, a rămas cu cinci, pentru că Sibel a renunţat - a dat dansul pe desen. Şi pentru asta, se pare că tot Chenan este de vină, pentru că el, împreună cu ceilalţi educatori a descoperit talentul lui Sibel, şi tot el o sprijină să se pregătească să participe, anul acesta, la o serie de competiţii de pictură.





O altă fetiţă talentată este Nuţica, una dintre membrele trupei în care Chenan îşi pune mari speranţe. Fata povesteşte că pasiunea pentru dans a descoperit-o aici, la centru, în urmă cu ceva ani. „Aveam şase ani atunci. M-am gândit că ar fi bine să încep să fac şi eu ceva. Stăteam prea mult la televizor. Am început să dau drumul la muzică şi am început să dansez”, spune Nuţica. Nu mai ştie la câte concursuri a participat, nici câte medalii are. Le-a pierdut socoteala.





Cert este că toate cupele, diplomele şi medaliile trupei „Fresh“ sunt aşezate la locuri de cinste: pe holul centrului, în biroul şefului centrului de plasament, dar şi în sala de antrenamente, iar spaţiile devin acum neîncăpătoare pentru toate. Trupa are un repertoriu format din dansuri populare, dansuri moderne, salsa, cha-cha, merengue, zumba, dans sportiv, contemporan şi balet.











Trupa de dans „Fresh” a Centrului de plasament „Delfinul” din Constanţa a susţinut în cursul zilei de ieri un mini-spectacol virtual, cu ocazia zilei de 24 februarie, sărbătoarea românească a dragostei şi a iubirii.