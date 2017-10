Copiii care mănâncă doar o dată pe zi, la cantina socială

Are un zâmbet frumos și o licărire în ochi specifică fiecărui copil, dar Gabriela ascunde o poveste tristă. La numai opt luni, ea a fost abandonată de mama sa, care a plecat în Italia să muncească.Au trecut aproape zece ani de atunci, dar Gabriela tot mai speră că mama ei se va întoarce într-o zi. O cresc bunicii într-o căsuță cu două camere, alături de unchii și verii ei. Se descurcă greu cu banii, pensiile celor doi bătrâni și alocația fetei abia ajungându-le pentru mâncare și cele trebuincioase casei. Deși de-abia se descurcă, Gabriela se duce la școală cu drag și îi place să învețe. După terminarea orelor, ia prânzul alături de colegii ei, în cantina socială a Primăriei Cobadin. Îi place mâncarea de acolo, chiar dacă de multe ori de-abia dacă găsește o bucățică de carne.Ea este doar una din cei 70 de copii beneficiari ai cantinei. Pentru mulți dintre ei, este singura masă din zi, iar acum sunt în pericol să nu o mai aibă nici pe aceasta.„Fondurile Primăriei s-au diminuat considerabil și există riscul ca această cantină să fie închisă din ianuarie 2012. Noi nu ne dorim acest lucru și am demarat campania «O masă dintr-un biscuit», cu speranța de a strânge banii necesari pentru a susține cantina timp de un an. Poate părea mult, dar masa unui copil costă cinci lei pe zi, la cantină. Practic, suma totală necesară este de 60.000 de lei, din care se vor putea achiziționa alimentele necesare preparării mâncărurilor, butelia și produsele de curățenie”, a declarat Isabela Ștefan Iorga, coordonatorul campaniei.La școală cu stomacul golPractic, 70 de copii proveniți din familii cu venituri reduse, familii monoparentale, dezorganizate sau cu părinții plecați în străinătate, vor fi afectați grav de închiderea cantinei, pentru mulți dintre ei, masa caldă servită la cantină fiind singura masă de care beneficiază pe par-cursul unei zile și sprijinul de care au nevoie pentru a continua școala. Fără o alimentație minimală, zilnică, nu vor fi capabili să învețe și pot abandona studiile. Cu stomacul gol, școala nu pare o necesitate, iar viitorul este sumbru! Iar un copil lipsit de acces la educație este un copil căruia i s-a răpit șansa de la un viitor mai bun.„Mami și tati nu au bani de mâncare!“„Eu, Alexandru și Mădălina mâncăm la cantină de când eram mici, mici, la grădiniță. Suntem șapte frați în familie. De obicei, mâncăm prima masă la cantină și mai mâncăm seara, cu toții. Mama gătește o oală mare de ciorbă și mâncăm la ora 20, un singur fel de mâncare. Cel mai des, ciorbă de cartofi. Au fost zile când am mâncat numai la cantină, pentru că mami și tati nu au avut bani de mâncare”, povestește Daniela, de opt ani.O mărturie asemănătoare are și Silvia, de 11 ani: „Nu mănânc dimineață, fiindcă nu prea avem mâncare pentru micul dejun. Prima masă o iau la cantină și mai mănânc când ajung acasă, la ora 19. Câteodată, am 2-3 lei pentru un pachețel, fiindcă termin orele târziu. Am o soră mai mare care nu mai merge la școală…”.Cinci lei o masă pe zi„Campania este inițiată de organizația World Vision România, în parteneriat cu firma constănțeană «Dobre și Fiii» SRL, care a creat special pentru o cauză socială un nou sortiment de biscuiți cu suflet bun: biscuiții Charité! Producătorul revendică doar costurile de producție ale delicioșilor biscuiți cu pastă de migdale, restul de fonduri fiind donate cantinei sociale din Cobadin”, a mai spus reprezentantul World Vision.Și noi putem să-i ajutăm pe acești copii cumpărând cu cinci lei biscuiții Charité sau printr-o contribuție bănească, în urnele plasate pe timpul week-end-ului în centrele comerciale City Park și Maritimo Shopping Center. Voluntarii World Vision le vor oferi în dar tuturor donatorilor, un delicios biscuit Charité, drept mulțumire pentru gestul de omenie făcut.