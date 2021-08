Copiii bolnavi de cancer au scăpat de drumurile lungi spre spital. „Analizele le-au fost recoltate acasă”

Din proiect, aflat în al patrulea an de derulare, fac parte în acest moment 162 de copii, pacienţi cu cancer şi boli grave din Dobrogea şi din zonele învecinate. Numărul vizitelor la domiciliul copiilor a crescut de la un an la altul, de la 170/an în 2018, când a fost demarat proiectul, la 314 în 2020. Anul trecut, odată cu debutul pandemiei, când accesul în spitale a fost mai anevoios şi mai periculos pentru grupele de risc din care fac parte şi pacienţii oncologici pediatrici, numărul vizitelor a fost aproape dublu faţă de anul anterior, la fel ca şi cel al kilometrilor parcurşi: peste 21.700 km, comparativ cu 11.000 în 2019.



Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, începând cu luna ianuarie şi până la finalul lunii iunie 2021 au fost recoltate 656 de analize- adică aproape 110 în medie, în fiecare lună. Per total, spun aceştia, echipele lor au parcurs 10.305 kilometri pentru vizitele la domiciliu. „Aceşti peste 10.000 km parcurşi de echipele noastre sunt tot atâţia pe care copiii cu cancer şi boli grave din zona de sud-est a României nu au mai fost nevoiţi să-i facă până la spital. Aproape jumătate dintre analizele pentru care ei ar trebui să se prezinte în ambulatoriu se pot recolta şi acasă, iar copiii pot petrece timpul în mijlocul familiei, în locul în care se simt confortabil, fără a acumula stresul pe care îl presupune prezentarea la spital. Visul nostru este ca toţi copiii bolnavi de cancer din România să primească la ei în ţară tratament modern, neîntrerupt, monitorizat de doctorul lor curant, acasă şi la spital”, a explicat Alina Pătrăhău, preşedinte şi fondator al Asociaţiei „Dăruieşte Aripi”.





Ea a adăugat că echipele lor au parcurs nu mai puţin de 83 de kilometri în fiecare zi lucrătoare din primele şase luni ale anului, cea mai lungă cursă la domiciliul unui copil bolnav fiind de 220 de kilometri. Bugetul alocat pentru derularea proiectului în primele şase luni ale acestui an a fost de 40.000 de euro, sumă asigurată din donaţii. Costul mediu al unei vizite la domiciliu este de 700 de lei, sumă acoperită integral de asociaţie. Recent, proiectul a strâns în cadrul „Swimathon 2021” peste 100.000 de lei, care vor fi alocaţi tratamentelor la domiciliu.





Nu mai puţin de 101 copii înscrişi în proiectul „Circuitul Încrederii şi Speranţei - tratamente la domiciliul copiilor bolnavi de cancer” au beneficiat în prima jumătate a anului de vizite la domiciliu în cadrul cărora au fost monitorizaţi, li s-au recoltat analize sau li s-au administrat tratamente care pot fi făcute în afara spitalului.