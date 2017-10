Copii şi adulţi, cazaţi într-o tabără din Venus, au ajuns la spital cu toxiinfecţie alimentară

Copii și adulți, cazați într-o tabără din Venus, au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară

Un grup de turiști cazat la un popas turistic din stațiunea Venus a ajuns, luni seara, la Camera de Urgență a Spitalului Municipal Mangalia, cu vărsături, greață și dureri abdominale. Turiștii, respectiv 12 adulți și 16 copii, ajunseseră pe litoral cu câteva ore înainte, s-au cazat la Complexul „Venus Holiday 2000", iar în cursul serii au mâncat mămăligă cu brânză și smântână, după care li s-a făcut rău. „Nu au fost cazuri majore. Au rămas internați peste noapte 14 pacienți, dintre care doar doi copii aveau și diaree și au necesitat perfuzii. Azi dimineață (n.r. ieri) au fost externați”, ne-a declarat dr. Răzvan Ilie, director medical al Spitalului Municipal Mangalia. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța au demarat o anchetă epidemiologică, în condițiile în care în tabăra cu pricina sunt cazați, la ora actuală, 177 de copii. Cadrele medicale urmează să stabilească dacă este vorba de o toxiinfecție alimentară provenită din tabără sau dacă infectarea s-a produs pe drumul spre litoral, căci turiștii au venit din Râmnicu Vâlcea și Caraș - Severin. „Turiștii au petrecut aproape 12 ore în tren, pe o căldură de 35 - 40 grade Celsius”, a afirmat dr. Camelia Ciobotaru, director coordonator DSP Constanța, adăugând că îmbolnăvirea se poate datora și consumării, pe drum, a unor produse expuse vreme îndelungată la căldură. Dr. Mihaela Dinisov, director adjunct DSP Constanța, a menționat că unitatea de cazare are asigurată asistență medicală, iar turiștii s-au reîntors în tabără, starea lor de sănătate fiind bună. Condițiile de cazare, starea de igienă și alimentația din tabără sunt verificate de autoritățile responsabile. „Am recoltat probe de la personalul taberei, probe alimentare și probe de sanitație, care vor fi analizate. Deocamdată copiii sunt sub supraveghere și urmează un regim dietetic special”, a spus dr. Mihaela Dinisov. Produsele alimentare incriminate, respectiv brânza și smântâna, au fost retrase de la consum. Totodată, unitatea de autoservire din cadrul popasului turistic este verificată și de inspectorii Direcției Sanitar - Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța. „Produsele găsite la fața locului se află în perioada de valabilitate, dar am prelevat probe de la alimente, care vor fi analizate. În cel mult patru zile vom avea rezultatul analizelor. Până în prezent nu au fost constatate probleme la unitatea respectivă”, ne-a declarat Geronimo Brănescu, directorul DSVSA Constanța.