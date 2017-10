Copii exploataţi prin muncă, la ţară. "Ţine de «normalitatea» mediului rural şi nu este considerat abuz"

1

Dezgustător! Oribil! Condamnabil! In laturi voi, "Adulți" satanizati!

Văd ca pe kustendilii nu'i interesează tragedia cu iz antic ce afectează copiii Romani din Ținutul Kustendge. Nu dau doi bani pe nedreptatea si suferința la care sunt condamnați o treime din copiii din fosta Românie! Ieri, când un...apărător al patriei apocaliptice a kkpIUDAlistilor Rromarlani, a dat cu avionul de pământ, distrugând milioane de dolari, kustendiliii au spart caseta accesării articolului prost însăilat de merdialqaedan. Comparați antiviata degradanta in care sunt forțați copiii din satele Romanilor, cu Știrea...galactică despre Fuhreresa Rromarlanilor, Kkrmen JewhANUS, edukatoare ce s'a dus in Amerikk, sa'si cumpere sandale de 1000 euro. Blestemați sa fie Rromarlanii politicastri, militarati si merdialqaedani ce EXPLOATEAZĂ si DECIMEAZĂ copiii Romanilor! Prin contrast, copiii Rromarlanilor unulasutasi au înnebunit, de mici, in decadenta. Precum parintziganii lor! --- Când aveam opt ani, tatal meu a fost ridicat intr'o noapte, de către Miliție, si dus la munca forțată in Balta Brăilei. Acum câteva decenii. De'atunci am început sa muncesc! Eu si varul Ilie ne trezeam la 3.30 dimineața, mergeam la grajduri, la colectiv, de unde plecam cu carul la câmp. La cules fasole din porumb. Eu ii înțeleg pe copiii chinuiți din sărmana, scumpă Țara. Sunt convins ca merdialqaedana a scris articolului, la malu' marii, la...nudiști, sorbind cu ppp...ppuua... paiul un cock-tail rece, cu boyfriendul alături, ce'o...ajuta in inspirație, gadiland'o pe părțile...private. Cool! Asta e kkpIUDALismul. Totu' e...privat. Inclusiv exploatarea copiilor de către părinții sărăciti de către...ALEȘI