Copii daţi la orfelinat, ca să nu moară de foame

4

alta opinie

mai, in locul sterilizarii mai exista o cale, anume educatia, sistemul de infrastructura, protectia sociala, aveti ca exemplu Finlanda, dar acolo nefiind spiritualitate se sinucid tot mai multi, dar in Romania sunt sinucideri mai in masa, desi nu se vrea a se spune, in vreo 25 ani populatia Romaniei va scadea sub 15 milioane, cu mortalitati mari pe fiecare an din ce in ce, asa ca nu mai aberati. Daca vom avea politicieni buni, tara asta se va reface. Multe femei se prostitueaza pe bani grei, iar copiii sunt aruncati ori la gunoi ori la orfelinat. Iar ca sa va mai ganditi putin la nasteri, cautati statisticile despre fiecare etnie.