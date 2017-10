Copii cu diabet - jigniţi de profesori şi privaţi de drepturi la Constanţa

Copii cu diabet - jigniți de profesori și privați de drepturi la Constanța

Părinții copiilor cu diabet din județul Constanța s-au întrunit, vineri, pentru a celebra Ziua Mondială a Diabetului (cum a fost desemnată ziua de 14 noiembrie) și un an de la înființarea Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land”. Motive de sărbătoare au fost suficiente, după cum a consemnat bilanțul asociației, prezentat de președintele Liliana Moldoveanu. Copiii bolnavi au primit aparate și ace gratuite, necesare pentru automonitorizarea glicemiei, cei din Satu Nou, Cuza Vodă și Valu lui Traian au primit ajutoare în hrană de la primăriile localităților respective, micuții cu o stare materială precară au fost internați, pe fondurile asociației, la Centrul de evaluare și recuperare din Buziaș, iar lista poate continua. La fel de numeroase sunt însă și problemele cu care se confruntă micuții diagnosticați cu diabet și familiile lor, iar întâlnirea a fost un bun prilej pentru părinți de a discuta pe marginea „barierelor” de care se lovesc în mod constant și pentru a pune la punct, împreună, un plan de bătaie. Purtați pe drumuri pentru drepturi Un aspect de care s-au plâns mai multe familii a fost schimbarea încadrării în gradul de handicap de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap - ceea ce se traduce prin mai puține drepturi pentru copii. „Andrei are 11 ani și este insulino-dependent de doi ani. Am fost la comisie la sfârșitul lunii octombrie și am constatat, cu surprindere, că i-au schimbat gradul de încadrare, din handicap accentuat în mediu. Dar el face în continuare insulină, a fost internat, anul acesta, de trei ori la Terapie Intensivă”, a arătat bunica unui băiețel bolnav de diabet, iar prin astfel de experiențe au trecut numeroși părinți. Mai mult, rudele copiilor spun că nu găsesc înțelegere și îndrumare la instituțiile statului. „Nimeni nu ne explică, nu ne îndrumă. Părinții unui copil cu diabet nu au viață, nu se distrează, trăiesc după reguli stricte. Iar în plus, când ajung la o instituție pentru un document, sunt purtați de la un ghișeu la altul”, a mai arătat un părinte. Fetiță din Cernavodă, umilită din cauza bolii Alți părinți au acuzat lipsa de înțelegere din partea cadrelor didactice. O mămică din Cernavodă a povestit „calvarul” prin care trece, zi de zi, fetița ei, elevă în clasa a VII-a la o școală din localitate. „Este tot timpul umilită din cauza bolii ei, de către dirigintă. Este scoasă în fața clasei, este făcută «tâmpită», «proastă», este acuzată că «trage clasa în jos», pentru că lipsește de la ore și are note mici. Lipsește pentru că alergăm între Constanța și București pentru tratamente, pentru că i s-a declanșat și glanda tiroidă. Iar vorbele acestea grele, stresul constant o afectează, are glicemia foarte ridicată. Eu nu spun că este perfectă, dar nu trebuie să fie jignită astfel pentru boala ei”, a spus, lăcrimând, Eugenia Vizoreanu. Reprezentanții asociației au decis să trimită adrese către direcția școlii și Inspectoratul Județean Școlar Constanța, în care să atenționeze asupra manierei eronate în care se procedează în cazul respectiv, dar și să ceară sprijin pentru crearea condițiilor propice pentru supravegherea bolii. „Vom trimite o adresă prin care vom solicita ca elevii bolnavi de diabet să fie lăsați să-și ia glicemia, să li se permită să iasă din ore, să aibă un spațiu unde să-și facă injecțiile cu insulină, pentru că, după cum se știe, cabinetul medical este de multe ori încuiat” - au fost câteva dintre aspectele enumerate de dr. Cristina Mihai, specialist în diabet și boli de nutriție în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și membru fondator al asociației. 54 de copii cu diabet în Constanța De asemenea, părinții s-au mai plâns că micuții nu sunt lăsați să participe la orele de educație fizică, deși mișcarea le este indicată. De altfel, Vasilica Trandafir, mama unui tânăr de 18 ani, diagnosticat cu diabet insulino-dependent de la vârsta de 5 ani, a dat exemplul fiului ei care a făcut performanță în sport, obținând mai multe medalii. Și asupra acestui punct se va discuta cu Inspectoratul Școlar. În județul Constanța sunt înregistrați 54 de copii insulino-dependenți, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani (cel mai mic bolnav de diabet este din Cuza Vodă). În numeroase cazuri, problemele de sănătate dor mai puțin decât reacția societății în fața bolii, iar fiecare părinte poate povesti cum, la un moment dat, copilul de 9 sau 10 ani, care în mod normal s-ar juca cu păpușele sau mașinuțe, a luat o mină serioasă și a întrebat: „Cu ce am greșit ca să merit asta?”.