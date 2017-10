Copii care rătăcesc noaptea pe străzile Constanţei. "Nu mi-e frică, eu sunt curajoasă!"

Copii care rătăcesc noaptea pe străzile Constanței. "Nu mi-e frică, eu sunt curajoasă!"

Chiar dacă autoritățile spun că susțin, în fiecare an, acțiuni, pentru a eradica acest fenomen de exploatare a minorilor și de expunere a acestora unor riscuri uriașe, totuși, seară de seară, copiii își duc veacul în stațiune, până spre dimineață, fiind umiliți, apostrofați și cine știe câte trebuie să îndure, pentru a pune pâine pe masa părinților.„Acești copii au domiciliul în zonele în care își desfășoară activitatea. Este un fenomen care se perpetuează, an de an. La nivelul municipiului Constanța, Direcția de Protecție a Copilului are un anumit protocol în aceste sens. Am organizat descinderi la Podul de la Butelii, în Tomis 2, precum și în Stațiunea Mamaia. Poliția organizează aceste acțiuni și ne semnalează, dacă descoperă astfel de copii. Asta nu înseamnă că am putea eradica acest fenomen. Pe acești copii, nevoia îi împinge să cerșească, deoarece, de obicei, provin din familii foarte sărace. Direcția nu poate acoperi tot județul, însă am fost prezenți acolo unde am avut sesizări. La rândul nostru contactăm autoritatea publică și împreună organizăm descinderi. Dacă sunt găsiți îi abordăm cu blândețe pentru a nu-i speria și pentru a-i convinge să ne îndrume către părinții lor”, a declarat Roxana Onea, reprezentant Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC).Potrivit autorităților, în urma acestor descinderi, urmează a se face anchetă socială. Acestea mai spun că nu trebuie să încurajăm cerșitul și că, odată descoperite, familiile nevoiașe sunt ajutate.„Trebuie organizat un plan de intervenție, de descinderi inopinate cu poliția. De obicei, în urma verificărilor, ei discută unii cu alții, fie își schimbă locația, fie încetează a mai cerși, doar pentru o perioadă. Copiii aceștia provin din familii cu un nivel de educație scăzut. Pe părinții lor nu îi putem nici angaja, pentru că nu se descurcă. Să le iei copilul, este exclus. Nu se pot lua copiii din familie, ci se intervine cu diferite servicii pentru a-i ajuta, fie financiar, fie este angajat unul dintre părinți. Dacă luăm copiii din familie și îi ducem într-un centru, nu înseamnă că am rezolvat problema. Ar trebui ca fiecare autoritate locală să dezvolte servicii de prevenție a cerșitului, a abandonului școlar etc. Am avut numeroase descinderi, mai ales în week-end, la biserici, am identificat familiile și am încercat să le ajutăm”, mai spune reprezentantul DGASPC.Concluzia ar fi că autoritățile încearcă să rezolve această situație, dar pleacă din start de la premisa că oricum nu se va rezolva. Apoi, ne întrebăm unii pe alții, de ce sunt atât de mulți copii năpăstuiți și de ce se întâmplă atâtea nenorociri. În străinătate, Serviciul de Protecție a Copilului îți ia copilul și dacă te răstești la el sau îi dai o palmă la fund. La noi în țară, se așteaptă întâi să se ajungă la vreo situație gravă, uneori iremediabilă. O fetiță care vindea flori în Mamaia zicea: „Nu mi-e frică, eu sunt curajoasă! Hai, vă rog, cumpărați o floare. Uite câți bărbați sunt aici, cinci, luați-le la doamne flori “. Când a fost întrebată de ce la ora 02:00 nu este acasă, în pat, a refuzat să răspundă și a fugit, ținând strâns trandafirii în brațe.Reprezentanții Poliției Locale Constanța au promis că vor face din nou verificări, pentru a vedea dacă sunt și minori implicați în astfel de fenomene.„Poliția Locală face acțiuni periodice în ce privește comerțul ambulant, însă, până acum nu au fost identificate persoane minore. Minorii până la 14 ani nu pot răspunde contravențional. Vom face descinderi ca urmare a sesizării și, în cazul în care vom descoperi minori care se ocupă cu această practică, părinții lor vor fi amendați, iar noi vom alerta Direcția de Protecție a Copilului”, a declarat Drăguț Encică, din cadrul Poliției Locale Constanța.