Copii adoptați, părinți fericiți. "Eram la mănăstire, când am aflat că vom avea o fetiță"

Trebuie să ai, într-adevăr, un suflet mare și cu o dragoste infinită pentru copii, ca să poți adopta doi și să mai crești încă unul pe lângă ei. Deși pare greu de crezut, o familie din Valu lui Traian a reușit acest lucru și toți cinci, laolaltă, sunt extrem de fericiți. R. G., în vârstă de 38 de ani, are o poveste emoționantă, care pare, mai degrabă, desprinsă dintr-un film. Femeia, acum asistent maternal de profesie, și-a dorit propriii ei copii, dar, din păcate, viața nu i-a putut da dreptul de a fi mamă.După câțiva ani de încercări, de mers dintr-un cabinet medical într-altul, fără niciun rezultat, ea și soțul său au decis să înfieze un copil orfan, căruia să-i dea șansa unei vieți normale, mai bune. Mai mult decât atât, și-a promis sieși că va face acest lucru mai bine decât un părinte natural și a reușit.„Am aflat că nu putem avea propriii noștri copii și am decis să alegem calea adopției, pentru că ne-am dorit să avem un suflețel alături. Așa că am adoptat o fetiță, care la momentul respectiv avea aproape patru anișori. La al doilea eram deja angajată ca asistent maternal și l-am primit în plasament pe cel mic, de la vârsta de numai două săptămâni. Pe parcurs am prins un așa drag de el, încât nu am mai putut renunța și l-am adoptat. Inițial, noi am vrut doar un copilaș, însă am văzut că ne descurcăm bine ca părinți și l-am luat și pe celălalt, pentru că simțeam că nu ne mai puteam despărți de el. Era de-a dreptul delicios. Oricum, vă spun sincer că este un șoc să afli că nu poți avea un copil, dar important este să poți trece peste. Când am luat-o pe fată avea doar 3,8 ani. Eram cu soțul la mănăstirea Caraiman și am aflat, tocmai de ziua lui, că vom avea o fetiță. Exact atunci ne-au sunat să ne anunțe că ne-a fost aprobat dosarul de adopție. A fost un semn, pentru că, în ziua respectivă, am mers plini de speranță la mănăstire, știind că mai era puțin și ne expira atestatul și am zis că Dumnezeu ne va ajuta și ne va dărui copilul mult dorit. Referitor la cel de-al doilea, aici a fost dragoste la prima vedere. Cred că micuțul a luat cordonul ombilical de la cea care l-a născut și mi l-a dat mie, așa apropiată m-am simțit de el”, ne-a povestit femeia.Ea ne-a mărturisit că meseria de mamă este cea mai frumoasă din lume și sfătuiește toate cuplurile care nu pot avea copii să nu renunțe niciodată la visul lor și să adopte. Mai mult, ea ne-a dezvăluit că, pe lângă cei doi copii pe care i-a înfiat cu acte în regulă, în momentul de față, mai are în plasament un băiețel în vârstă de șase ani.Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța (DGASPC), anul trecut, 84 de persoane și familii au fost atestate să adopte și s-au deschis 56 de noi proceduri de adopție. La final, au fost aprobate 56 de încredințări în vederea adopției. Tot în decursul anului 2017, încuviințarea adopției a fost dispusă pentru 57 de copii, iar media de vârstă a lor a fost de patru ani.Care sunt condițiile necesare pentru a putea adoptaAnul acesta, a precizat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Oana Manoilă, până la finele lunii august, 81 de persoane și familii au fost atestate să adopte și s-au deschis 47 de dosare de adopție. 22 de copii au fost încredințați în vederea adopției, iar în cazul altor 34 adopția a fost încuviințată.Pe viitor, persoanele sau familiile care doresc să adopte un copil trebuie să se adreseze DGASPC Constanța în vederea obținerii informațiilor referitoare la documentația necesară, demersurile și durata procedurilor adopției interne. Când s-au hotărât asupra continuării acestui demers, vor formula o cerere scrisă, împreună cu documentele necesare soluționării cererii de evaluare. Procesul de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare se realizează de echipa de evaluare formată din asistent social și psiholog, unul dintre aceștia având și calitatea de responsabil de caz al familiei și cuprinde următoarele etape: evaluarea socială (minimum șase întâlniri), evaluarea psihologică (minimum patru întâlniri), pregătirea pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte.Procesul de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare durează 90 de zile și se concretizează cu propunerea privind eliberarea sau, după caz, neeliberarea atestatului. Ulterior obținerii atestatului, pentru persoana/familia atestată urmează o perioadă de așteptare.Pentru fiecare copil aflat în evidență cu hotărâre definitivă de deschidere a procedurii de adopție se generează lista cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestate. Ierarhizarea în listă va avea în vedere adoptatorii care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu/reședință din același județ cu cel al copilului, iar în cazul în care sunt mai mulți, se va aplica criteriul vechimii atestatelor. În cazul în care adoptatorul/familia adoptatoare răspunde nevoilor copilului, se inițiază procedura de potrivire practică. La finalul procedurii de potrivire, se sesizează instanța judecătorească pentru încredințarea copilului în vederea adopției pentru o perioadă de 90 de zile persoanei sau familiei care dorește să îl adopte.Ulterior, se introduce fie de către adoptatori, fie de către Direcție cererea de încuviințare a adopției la instanța competentă. Monitorizarea postadopție se realizează de către DGASPC la domiciliul copilului pe o perioadă de cel puțin doi ani după încuviințarea adopției.