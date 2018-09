Copacii din parcul de la Gară, îngrijiți în cadrul campaniei "Trees need people. Constanta Restart"

Campania „Trees need people. Constanta Restart” derulată la inițiativa avocatului Cătălin Filișan a continuat, sâmbătă, de la ora 9.30, cu o nouă etapă. De această dată, cei care iubesc natura s-au reunit în parcul din zona Gării din Constanța.Acțiunea a vizat montarea mai multor tutori la copacii plantați în urmă cu ceva timp, precum și îngrijirea copacilor tineri.Constănțenii care iubesc natura și au auzit de inițiativa avocatului Cătălin Filișan au venit inclusiv cu copiii pentru a da o mână de ajutor acestei acțiuni civice.„Ca și data trecută am venit și cu copiii. Este foarte important să-i învățăm de mici să iubească natura, dar să o și îngrijească. Și pot învăța acest lucru doar prin puterea exemplului”, a spus una dintre mămicile venite la acțiune.„Campania Trees need people – Constanta Restart se adresează tuturor celor care iubesc natura. Cine dorește să planteze un pom pentru orașul Constanța, se poate alătura acestui grup. Fără politică, fără a urmări vreun scop anume. Pur și simplu din dorința de a avea un oraș mai verde, mai oxigenat și mai frumos. Să faci ordine după 15 ani de haos pare imposibil. Și totuși, cu pași mici, putem încerca să ne bucurăm de normalitate. Următoarea acțiune ar putea avea loc peste trei săptămâni, în parcul din cartierul Tomis II”, a spus inițiatorul acțiunii, avocatul Cătălin Filișan.