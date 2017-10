Copaci care stau să cadă la prima furtună

1

cerere taiere copac

in aceasta privinta, nu iti face griji, cineva va raspunde la telefonul respectiv, nu inseamna ca te va si ajuta. am depus o cerere in august pt. taierea de urgenta a unui copac din parcarea blocului, si raspunsul a fost ca Primaria Ctza nu are un contract incheiat cu o firma de taiat copaci, dar ca il pot taia eu...super tare, ca si cum stau cu drujba sub cap, sa tai un copac inalt de 20m...merci de ajutor, draga primarie